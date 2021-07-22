ميركل: لا نتوقع انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الخميس إن تركيا تستضيف أعدادا كبيرة من اللاجئين السوريين في إطار اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنها تريد إقامة علاقات أوثق مع أنقرة لكنها لا تتوقع انضمامها للاتحاد الأوروبي.

إلى هذا، قالت في مؤتمر صحفي "تركيا تقوم بعمل رائع برعاية اللاجئين السوريين.. أرغب في أن يستمر هذا الاتفاق مع تركيا فهو الأفضل للشعب".

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لكنها أوضحت أن الخلافات في الفترة الأخيرة بين تركيا واليونان بشأن قبرص زادت من صعوبة العلاقات وأشارت إلى أن الصبر مطلوب لتسوية الخلافات.

وقالت للصحفيين "كانت هذه انتكاسة لكن يجب ألا تثنينا عن عزمنا"، داعية دول الاتحاد الأوروبي لانتهاج سياسة مشتركة للجوء

تتركز على استقبال من يواجهون الاضطهاد في بلادهم ويفضل أن يكون ذلك بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

يشار إلى أن تركيا على خلاف مع اليونان العضو في الاتحاد الأوروبي بشأن مجموعة من القضايا منها جزيرة قبرص.