.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

ميركل: لا نتوقع انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل (رويترز)
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (رويترز)

ميركل: لا نتوقع انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي

المستشارة الألمانية: الصبر مطلوب لتسوية الخلافات

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الخميس إن تركيا تستضيف أعدادا كبيرة من اللاجئين السوريين في إطار اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنها تريد إقامة علاقات أوثق مع أنقرة لكنها لا تتوقع انضمامها للاتحاد الأوروبي.

إلى هذا، قالت في مؤتمر صحفي "تركيا تقوم بعمل رائع برعاية اللاجئين السوريين.. أرغب في أن يستمر هذا الاتفاق مع تركيا فهو الأفضل للشعب".

إزالة عيون وأنوف.. 45 ألف إصابة بالفطر الأسود في الهند صحة إزالة عيون وأنوف.. 45 ألف إصابة بالفطر الأسود في الهند

لكنها أوضحت أن الخلافات في الفترة الأخيرة بين تركيا واليونان بشأن قبرص زادت من صعوبة العلاقات وأشارت إلى أن الصبر مطلوب لتسوية الخلافات.

وقالت للصحفيين "كانت هذه انتكاسة لكن يجب ألا تثنينا عن عزمنا"، داعية دول الاتحاد الأوروبي لانتهاج سياسة مشتركة للجوء
تتركز على استقبال من يواجهون الاضطهاد في بلادهم ويفضل أن يكون ذلك بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

يشار إلى أن تركيا على خلاف مع اليونان العضو في الاتحاد الأوروبي بشأن مجموعة من القضايا منها جزيرة قبرص.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
جديد قاتلة زوجها بسبب نفقات العيد.. قصة حب وحياة سعيدة جديد قاتلة زوجها بسبب نفقات العيد.. قصة حب وحياة سعيدة
تفاصيل بشعة بالعثور على جثتي مصري وحبيبته في حالة تعفن تفاصيل بشعة بالعثور على جثتي مصري وحبيبته في حالة تعفن
الأكثر قراءة
يحمي قلبك ويقي من أمراض عديدة.. هذا أفضل مشروب على وجه الأرض يحمي قلبك ويقي من أمراض عديدة.. هذا أفضل مشروب على وجه الأرض
بعد تعرضها لأزمات عديدة.. ريهام سعيد تعتزل الإعلام بعد تعرضها لأزمات عديدة.. ريهام سعيد تعتزل الإعلام
تواصل الاحتجاجات في مدن إيرانية.. متظاهرون يحرقون دبابة في الأهواز تواصل الاحتجاجات في مدن إيرانية.. متظاهرون يحرقون دبابة في الأهواز
اتهامات بالكذب حول تسرب كورونا من المختبر.. صدام بين فاوتشي وسيناتور جمهوري اتهامات بالكذب حول تسرب كورونا من المختبر.. صدام بين فاوتشي وسيناتور جمهوري
انتبهوا من دلتا فهو الأسرع.. وخبر سار جداً عن الدواء انتبهوا من دلتا فهو الأسرع.. وخبر سار جداً عن الدواء
واشنطن: إجماع دولي غير مسبوق على إنهاء الصراع في اليمن واشنطن: إجماع دولي غير مسبوق على إنهاء الصراع في اليمن
قبل أن تذهب
إسرائيل تشن حربا لتقويض قوة إيران العسكرية دون تصعيد.. لماذا تقصف حمص؟
إسرائيل تشن حربا لتقويض قوة إيران العسكرية دون تصعيد.. لماذا تقصف حمص؟
اكتشف المزيد