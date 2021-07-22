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نجاة رئيس مدغشقر من محاولة اغتيال

رئيس مدغشقر
رئيس مدغشقر أندريه راجولينا

نجاة رئيس مدغشقر من محاولة اغتيال

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دبي - العربية.نت

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أعلن مكتب المدعي العام في مدغشقر عن إحباط محاولة اغتيال للرئيس أندريه راجولينا وتوقيف العديد من المشتبه بهم "الأجانب والمحليين".

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وكان فرنسيان من بين الأشخاص الذين أوقفوا في هذا البلد الواقع في المحيط الهندي الثلاثاء "في إطار تحقيق بشأن تقويض أمن الدولة"، كما أوضحت مصادر دبلوماسية.

من جهته، قال النائب العام في مدغشقر في بيان إن السلطات ألقت القبض على عدد من الأجانب والمواطنين للاشتباه في تخطيطهم لقتل رئيس البلاد.

وأدى أندريه راجولينا اليمين رئيسا للجزيرة الواقعة في المحيط الهندي في عام 2019 بعد انتخابات شهدت منافسة قوية وطعنا أمام المحكمة الدستورية من منافسه.

كما قال "بحسب الأدلة التي بحوزتنا، وضع هؤلاء الأفراد خطة لتصفية وتحييد عدد من الأشخاص من بينهم رئيس الدولة".

وأضاف أن التحقيقات جارية ولا يمكن الكشف عن مزيد من التفاصيل.

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