انزلاقات التربة في الهند.. 36 قتيلاً وعشرات المفقودين

قضى 36 شخصاً في حوادث انزلاق تربة نجمت عن أمطار موسمية غزيرة في غرب الهند، فيما لا يزال مصير العشرات مجهولاً، وفق ما ذكرت السلطات، الجمعة.

وفقد ما يصل إلى 40 شخصاً آخر بعد انزلاقات التربة الثلاثة المنفصلة التي وقعت مساء الخميس بمنطقة ريغاد في ولاية ماهاراشترا جنوب بومباي العاصمة المالية للهند، وفق فرانس برس.

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من جهته قال مسؤول محلي إن "ما لا يقل عن 35 إلى 40 شخصاً ما زالوا محاصرين، ونحاول إنقاذهم".

وفي أنحاء أخرى من الولاية، ما زال نحو 15 شخصاً في عداد المفقودين.

سلاحا البحرية والجو

إلى ذلك تشارك وحدات من سلاحي البحرية والجو في جهود الإنقاذ بعدما تسببت الأمطار بفيضانات عزلت آلاف المواطنين، إلا أن عمليات الإنقاذ تتعرقل بسبب انزلاقات التربة التي قطعت الطرق، ومن بينها الطريق السريع الرئيسي الذي يربط بومباي بغوا. ووصل مستوى المياه إلى 3,5 أمتار في مناطق بمدينة تشيبلون التي تبعد 250 كيلومتراً عن بومباي، بعد 24 ساعة من هطول الأمطار بدون توقف ما تسبب بفيضان نهر فاشيشتي وغرق طرق ومنازل.

كما نشرت البحرية الهندية سبعة فرق إنقاذ مزودة بزوارق مطاطية وسترات نجاة وعوامات في المناطق المتضررة، إضافة إلى مروحية لنقل السكان المحاصرين جواً. ويرافق كل فريق غواصون متخصصون من البحرية.

وأدى انزلاق للتربة في بلدة خيد المجاورة إلى إصابة 10 أشخاص، بحسب بيان صادر عن حكومة الولاية، الذي أوضح أن هناك "على الأرجح ما بين 10 إلى 15 شخصاً محاصرين تحت الأنقاض".

من جانبها، أصدرت إدارة الأرصاد الجوية الهندية تحذيرات للعديد من المناطق في الولاية، تشير إلى استمرار هطول الأمطار الغزيرة خلال الأيام المقبلة.

خطر متكرر

إلى ذلك تكثر الفيضانات وانزلاقات التربة خلال موسم الأمطار في الهند الذي يمتد من يونيو حتى سبتمبر، وتتسبب أيضاً في انهيار مبان وجدران لا تلتزم معايير البناء.

ونهاية الأسبوع الماضي، قتل ما لا يقل عن 34 شخصاً بعدما سحقت منازل عدة بانهيار جدار وانزلاق للتربة في بومباي. وتسببت مياه الأمطار أيضاً بإغراق مجمع لتنقية المياه ما أدى إلى تعطيل الإمدادات "في غالبية أنحاء بومباي"، وهي مدينة مترامية يبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة، كما قالت السلطات المحلية.

كما قتل 12 شخصاً الشهر الماضي بانهيار مبنى في حي فقير في بومباي. وفي سبتمبر الماضي، لقي 39 شخصاً حتفهم بعدما انهار مبنى سكني من ثلاثة طوابق في بيواندي قرب بومباي.

وفي العام 2014، قضى أكثر من 150 شخصاً في ولاية ماهاراشترا عندما تسببت أمطار غزيرة بانهيار تل، تاركاً عشرات القرويين مدفونين تحت الوحل والحطام.

تغير المناخ

يشار إلى أن تغير المناخ يؤدي إلى جعل الرياح الموسمية في الهند أكثر شدة، وفقاً لتقرير صادر عن معهد بوتسدام لبحوث تأثير المناخ نشر في أبريل. وحذر التقرير من عواقب وخيمة محتملة على الغذاء والزراعة والاقتصاد ستؤثر على نحو خُمس سكان العالم.

والعام الماضي، كانت خمس من أكثر الظواهر المناخية القصوى كلفة في العالم مرتبطة بالرياح الموسمية الممطرة بشكل غير عادي في آسيا، وفق إحصاء أعدته مؤسسة "كريستشن إيد" الخيرية.

كما لقي حوالي ستة آلاف شخص حتفهم عام 2013 عندما جرفت فيضانات وانزلاقات للتربة قرى بكاملها في ولاية أوتاراخند الهندية مع ارتفاع منسوب الأنهار بسبب الأمطار الموسمية.