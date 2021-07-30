.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

سوء التغذية يهدد أطفال تيغراي.. وإثيوبيا: سيادتنا خط أحمر

A displaced child from Western Tigray waits at meal time to receive a plate of food outside a classroom in the school where they are sheltering in Tigray's capital Mekele on February 24, 2021. For nearly two decades, the hilltop museum flanked by weeping willow trees showcased the military might of the Tigray region's ruling party, which dominated Ethiopian politics for decades. Located in the regional capital Mekele, the Tigray Martyrs' Monument housed weaponry and battle plans from the party's early days as a guerrilla movement, along with sepia portraits of men and women who lost their lives during its rise to power.
أطفال نازحون في تيغراي يتلقون وجبات غذائية (أرشيفية)
نزاع إثيوبيا

سوء التغذية يهدد أطفال تيغراي.. وإثيوبيا: سيادتنا خط أحمر

وزارة الخارجية الأميركية طالبت أطراف النزاع بالتفاوض لوقف النار بشكل عاجل بدون شروط مسبقة والدخول في حوار سياسي شامل

متابع الغاء المتابعة

دبي – العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" اليوم الجمعة، إن ما يربو على 100 ألف طفل في منطقة تيغراي بإثيوبيا قد يعانون من سوء التغذية الحاد بصورة تهدد حياتهم في الأشهر الـ12 المقبلة، بزيادة عشرة أمثال عن متوسط المستويات السنوية.

وفي إحاطة للأمم المتحدة في جنيف، قالت المتحدثة باسم "اليونيسف" ماريكسي ميركادو، التي تحدثت بعد عودتها من تيغراي، إن النساء الحوامل والمرضعات يعانين من سوء التغذية الحاد.

أطفال نازحون في تيغراي يتلقون وجبات غذائية (أرشيفية)
أطفال نازحون في تيغراي يتلقون وجبات غذائية (أرشيفية)

وأضافت: "يجب الوصول دون عوائق إلى تيغراي وعبر المنطقة، من أجل توفير الدعم الذي يحتاجه الأطفال والنساء بصورة عاجلة".

من جهتها، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ينس لايركه، إن المنظمة بحاجة إلى هواتف تعمل بالأقمار الصناعية ومعدات اتصالات مهمة أخرى في عمليتها لتقديم المساعدات في تيغراي وحث الحكومة الإثيوبية على منح التصريح لمثل هذه المعدات.

يأتي هذا بينما شدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإثيوبية دينا مفتي اليوم على أن "سيادة إثيوبيا ومصالحها الوطنية خط أحمر".

وأضاف في تصريحات صحفية أن "هناك العديد من الرغبات المباشرة وغير المباشرة ضد المصالح القومية الإثيوبية".

جنود في الجيش الاتحادي الإثيوبي أسرتهم جبهة تحرير تيغراي خلال المعارك (أرشيفية)
جنود في الجيش الاتحادي الإثيوبي أسرتهم جبهة تحرير تيغراي خلال المعارك (أرشيفية)

ولفت مفتي إلى أن "التظاهرات في مختلف أنحاء إثيوبيا أظهرت أن الشعب والحكومة لهما موقف ثابت حول الحفاظ على سيادة البلاد".

السودان: 14 قتيلاً وإصابة عسكريين في قتال قبلي بغرب كردفان السودان السودان: 14 قتيلاً وإصابة عسكريين في قتال قبلي بغرب كردفان

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد طالبت أطراف النزاع في إثيوبيا بالتفاوض لوقف النار بشكل عاجل بدون شروط مسبقة والدخول في حوار سياسي شامل.

وقال المتحدث باسم الخارجية، نيد برايس، قال في تغريدة له على "تويتر"، إن "الخطاب التحريضي من الجانبين يتعارض مع هذه الأهداف".

وطالب "جميع الأطراف بضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وإعادة الكهرباء والاتصالات والخدمات المصرفية في تيغراي".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
لن تصدق.. 12 فائدة صحية لأوراق الموز! لن تصدق.. 12 فائدة صحية لأوراق الموز!
الصحة العالمية: متحور دلتا لن يكون الأخير! ولكن.. الصحة العالمية: متحور دلتا لن يكون الأخير! ولكن..
الأكثر قراءة
كيف تعرف أن هاتفك مخترق؟ إليك 4 إشارات! كيف تعرف أن هاتفك مخترق؟ إليك 4 إشارات!
خلال فصل الصيف.. تخلص من الكرش في 3 أسابيع فقط خلال فصل الصيف.. تخلص من الكرش في 3 أسابيع فقط
لدغته كوبرا قاتلة.. سوبرمان مصري يصارع الموت بعد عرض مثير لدغته كوبرا قاتلة.. سوبرمان مصري يصارع الموت بعد عرض مثير
منظمة الصحة: موجة وبائية رابعة من كورونا تضرب 15 دولة    منظمة الصحة: موجة وبائية رابعة من كورونا تضرب 15 دولة   
أهلي جدة يعلن تعاقده مع لاعب ليدز أهلي جدة يعلن تعاقده مع لاعب ليدز
هذه شروط السفر إلى الكويت مطلع أغسطس هذه شروط السفر إلى الكويت مطلع أغسطس
قبل أن تذهب
موقع أميركي: واشنطن ترصد أنشطة إيران النووية عبر الذكاء الصناعي
موقع أميركي: واشنطن ترصد أنشطة إيران النووية عبر الذكاء الصناعي
اكتشف المزيد