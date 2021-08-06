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الحريري: الوضع على الحدود خطير جداً وتهديد غير مسبوق

سعد الحريري (أرشيفية من رويترز)
سعد الحريري (أرشيفية من رويترز)

الحريري: الوضع على الحدود خطير جداً وتهديد غير مسبوق

حزب الله اعترف بإطلاق أكثر من 15 صاروخاً على إسرائيل

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دبي - العربية.نت

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أكد رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري أن الوضع على الحدود اللبنانية مع إسرائيل خطير جداً، مشيراً إلى أنه تهديد غير مسبوق للقرار 1701.

وشدد الحريري في سلسلة تغريدات عبر تويتر اليوم الجمعة، أن استخدام الجنوب منصة لصراعات إقليمية غير محسوبة النتائج والتداعيات خطوة في المجهول تضع لبنان كله في مرمى حروب الآخرين على أرضه.

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كما، قال إن لبنان ليس جزءاً من الاشتباك الإيراني - الإسرائيلي في بحر عُمان، لافتاً إلى أن الدولة بقواها العسكرية والأمنية الشرعية هي المسؤولة عن حماية المواطنين وتوفير مقومات السيادة .

أين دور الدولة؟

وأوضح أن "تسليم قرار الحرب والسلم مع العدو لمطلقي الكاتيوشا قمة التخلي عن دور الدولة ومسؤولياتها". متسائلاً عن دور الدولة من كل ذلك.

وتساءل قائلاً "هل أخذت رئاسة الجمهورية والحكومة وقيادة الجيش علماً بإطلاق الصواريخ؟".

وختم التغريدات قائلاً "لنتق الله في وطننا وشعبنا الذي يرزح أصلاً تحت وطأة الانهيار الاقتصادي والمعيشي".

إطلاق صواريخ من الجنوب وإسرائيل ترد

وأتت تصريحات الحريري بعد أن اعترفت ميليشيا حزب الله اليوم الجمعة، بإطلاق أكثر من 15 صاروخاً على إسرائيل، زاعمة بأن هذه العملية هي رد على غارات سابقة لتل أبيب.

بدوره، رد الجيش الإسرائيلي على الصواريخ بقصف مواقع في جنوب لبنان، معلناً أنه لن يترك أي هجمات دون عقاب.

في موازاة ذلك، أكدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، أن الوضع خطير للغاية، مطالبة الجميع بوقف فوري لإطلاق النار.

وكانت اليونيفيل قد أعلنت الخميس، أنها تبذل مساعي عاجلة بغية تفادي تصعيد محتمل جديد بين إسرائيل ولبنان على خلفية الجولة الجديدة من القصف المتبادل عبر الحدود.

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