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إسرائيل: ضبط مشتبه به حاول التسلل عبر الحدود مع لبنان

الحدود اللبنانية الإسرائيلية

إسرائيل: ضبط مشتبه به حاول التسلل عبر الحدود مع لبنان

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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كشفت صحيفة إسرائيلية، مساء السبت، أن الجيش الإسرائيلي ألقى القبض على مشتبه به حاول التسلل إلى إسرائيل عبر الحدود مع لبنان.

وأوضحت (جيروزاليم بوست) أن جنوداً إسرائيليين استدعوا إلى المنطقة وألقي القبض على المشتبه به "خلال دقائق" مشيرة إلى أنه يستجوب حالياً في الموقع.

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جاء ذلك، بعدما شهدت الحدود اللبنانية الإسرائيلية تصعيداً وصف بالخطير أمس الجمعة، على إثر إطلاق حزب الله أكثر من 15 صاروخاً على إسرائيل، لكن الجيش الإسرائيلي اعترض معظمها. حيث زعمت الميليشيا أن هذه العملية هي رد على غارات سابقة لتل أبيب.

وردت إسرائيل بقصف مناطق من الجنوب في حين، نصح وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، الجمعة، حزب الله والجيش وحكومة لبنان ألا يختبروا تل أبيب.

كما شدد غانتس على أن إسرائيل ستقابل التهدئة بالتهدئة، لافتاً إلى أن لا مصلحة لتل أبيب في لبنان، إلا أنه شدد قائلاً: "لن نسمح لحزب الله بالعبث معنا وهم يعلمون ذلك".

حرب شاملة

وقال المتحدث باسم الجيش أمنون شيفلر لصحافيين: "لا نرغب في التصعيد إلى حرب شاملة، لكننا بالطبع مستعدون لذلك"، مضيفاً: "سنعمل ما هو مطلوب".

إلى ذلك، أوضح شيفلر أن 19 صاروخاً أطلقت على إسرائيل من لبنان، ولم يعلن عن وقوع إصابات. ومن هذه المقذوفات سقطت 3 في لبنان وعبرت 16 قذيفة الحدود، اعترض نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي 10 منها.

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