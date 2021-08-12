.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

روسيا: داعش ينظر لأفغانستان كنقطة انطلاق لآسيا الوسطى

  • الخط
لافروف
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

روسيا: داعش ينظر لأفغانستان كنقطة انطلاق لآسيا الوسطى

لافروف: موسكو تأخذ بعين الاعتبار تقييم المخابرات الأميركية بأن كابل ستسقط خلال شهر

دبي _ العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قالت موسكو، اليوم الخميس، إن تقديراتها تشير إلى أن داعش ينظر لأفغانستان كنقطة انطلاق لآسيا الوسطى.

أوضح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن موسكو تعتمد على تقييمات وكالة المخابرات الأميركية بأن كابول قد تسقط في غضون أشهر.

وقال لافروف للصحافيين: "بما أن كل ما يحدث في أفغانستان هو نتيجة عشرين عاما من التواجد الأميركي، فإننا نعتمد على تقييمات وكالة المخابرات المركزية".

وكانت رويترز قد أفادت يوم الأربعاء نقلاً عن مصادر، أنه وفقًا لمعطيات المخابرات الأميركية، فإن طالبان قد تحاصر كابول في غضون شهر، وتسطير عليها بعد ذلك بـ 90 يومًا.

أميركا: الوضع يتدهور بأفغانستان.. ولا تعليق عن سقوط كابل أميركا أميركا: الوضع يتدهور بأفغانستان.. ولا تعليق عن سقوط كابل

سيطرت طالبان على مدينة غزنة الواقعة على بعد 150 كلم فقط عن كابول، وفق ما أفاد نائب محلي بارز، الخميس، لتصبح بذلك عاشر عاصمة ولاية أفغانية تسقط في أيدي المتمرّدين خلال أسبوع، فيما قام الرئيس الأفغاني أشرف غني بزيارة خاطفة إلى مدينة مزار الشريف لتعزيز معنويات قواته.

وقال رئيس مجلس الولاية ناصر أحمد فقيري "سيطرت طالبان على مناطق المدينة الرئيسية- مكتب الحاكم ومقر الشرطة والسجن".

وأوضح أن معارك لا تزال دائرة في بعض مناطق المدينة وأن طالبان "سيطرت على القسم الأكبر منها". كما أعلنت الحركة سيطرتها عليها.

وغزنة هي أقرب عاصمة ولاية من كابل يحتلها المتمردون منذ أن شنوا هجومهم في مايو مع بدء انسحاب القوات الأجنبية الذي من المقرر أن يستكمل بحلول نهاية الشهر الحالي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بسبب عملية اغتيال.. انهارت إصلاحات كبرى بروسيا بسبب عملية اغتيال.. انهارت إصلاحات كبرى بروسيا
الكمامة والاستيعاب.. كيف يؤثر كورونا على نمو أطفالنا؟ الكمامة والاستيعاب.. كيف يؤثر كورونا على نمو أطفالنا؟
الأكثر قراءة
فيديو لسحل مصري أمام منزله يثير غضباً.. والأمن يضبط الجناة فيديو لسحل مصري أمام منزله يثير غضباً.. والأمن يضبط الجناة
طفلة بامبرز جديدة.. شاب يهتك عرض رضيعة في مصر طفلة بامبرز جديدة.. شاب يهتك عرض رضيعة في مصر
انتبهوا من تناول الدجاج يومياً.. هذه مضاره المحتملة! انتبهوا من تناول الدجاج يومياً.. هذه مضاره المحتملة!
سعودي يقتل زوجته ويصيب طفله.. والشرطة تقبض عليه سعودي يقتل زوجته ويصيب طفله.. والشرطة تقبض عليه
السودان يقرر تسليم البشير ورموز نظامه للجنائية الدولية السودان يقرر تسليم البشير ورموز نظامه للجنائية الدولية
طبيب خدم البشرية.. وعند وفاته كانت المفاجأة المدوية! طبيب خدم البشرية.. وعند وفاته كانت المفاجأة المدوية!
قبل أن تذهب
ثلثها خارج الخدمة.. تعرف على القوة الجوية الأفغانية
ثلثها خارج الخدمة.. تعرف على القوة الجوية الأفغانية
اكتشف المزيد