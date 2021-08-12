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حكومة كابل تعرض تقاسم السلطة على طالبان مقابل وقف القتال

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(L to R) The head of Afghanistan's High Council for National Reconciliation Abdullah Abdullah, Qatar's envoy on counter-terrorism Mutlaq al-Qahtani, and the leader of the Taliban negotiating team Mullah Abdul Ghani Baradar look on during the final declaration of the peace talks between the Afghan government and the Taliban in Qatar's capital Doha on July 18, 2021. Representatives of the Afghan government and Taliban insurgents held talks in Doha as violence raged in their country with foreign forces almost entirely withdrawn. The two sides have been meeting on and off for months in the Qatari capital, but the talks have lost momentum as the insurgents made battlefield gains.
من المفوضات الأفغانية في الدوحة في يوليو الماضي
أفغانستان وطالبان

حكومة كابل تعرض تقاسم السلطة على طالبان مقابل وقف القتال

تعقد الحكومة الأفغانية وطالبان محادثات متقطعة منذ أشهر في الدوحة.. وتتراجع هذه المفاوضات مع تقدم الحركة في ساحة المعركة

دبي – العربية.نت

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صرح مصدر في فريق مفاوضي الحكومة الأفغانية لوكالة "فرانس برس"، اليوم الخميس، أن المفاوضين المجتمعين في قطر عرضوا على حركة طالبان اتفاقاً لتقاسم السلطة مقابل وقف العنف الذي يجتاح البلاد.

وقال المصدر لوكالة "فرانس برس" طالباً عدم الكشف عن هويته: "نعم، قدّمت الحكومة عرضاً عبر الوسيط القطري. الاقتراح يسمح لطالبان بتقاسم السلطة مقابل وقف العنف في البلاد".

فريق مفاوضي طالبان في الدوحة
فريق مفاوضي طالبان في الدوحة

وشنّت طالبان هجوماً شاملاً على القوات الأفغانية أوائل مايو، مستغلةً بدء انسحاب القوات الأجنبية الذي من المقرر أن يكتمل بحلول نهاية أغسطس. وقد سيطرت الحركة على مناطق ريفية شاسعة، خصوصاً في شمال أفغانستان وغربها، بعيداً من معاقلها التقليدية في الجنوب.

والخميس اقتربت أكثر فأكثر من العاصمة كابول بعدما سيطرت على مدينة غزنة الاستراتيجية الواقعة على بعد 150 كلم في جنوب غربي كابل، في أعقاب اجتياحها معظم النصف الشمالي من البلاد.

وغزنة هي أقرب عاصمة ولاية من كابول يحتلها المتمردون منذ أن شنوا هجومهم.

وتقدّمت طالبان بوتيرة سريعة في الأيام الأخيرة. وفي أسبوع واحد، سيطرت على عشرة من أصل 34 عاصمة ولاية أفغانية، سبع منها في شمال البلاد، وهي منطقة كانت دائماً تتصدى للحركة في الماضي.

مقاتلون من طالبان في غزنة اليوم
مقاتلون من طالبان في غزنة اليوم
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وتعقد الحكومة وحركة طالبان محادثات متقطعة منذ أشهر في العاصمة القطرية. لكن مصادر مطلعة أشارت إلى أن المفاوضات تتراجع مع تقدم طالبان في ساحة المعركة.

وتنتشر القوات الأجنبية في أفغانستان منذ نحو 20 عاماً، بعد دخول الولايات المتحدة للبلاد في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001. لكن هذه القوات بدأت الانسحاب في الأشهر الأخيرة.

وتسود مخاوف من أن يؤدي انسحاب هذه القوات إلى إضعاف القوات الأفغانية، لاسيما في غياب المؤازرة الجوية لعملياتها الميدانية.

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