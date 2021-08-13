.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

حريق "كبير" قرب كفار يونا بوسط إسرائيل

  • الخط
من حريق سابق في إسرائيل

حريق "كبير" قرب كفار يونا بوسط إسرائيل

أربعة فرق إطفاء تعمل في المنطقة والحريق تسبب في تصاعد دخان كثيف

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

ذكرت صحيفة "جيروزاليوم بوست" Jerusalem Post الإسرائيلية، نقلا عن وسائل إعلام محلية، أن حريقا "كبيرا" اندلع قرب مدينة كفار يونا في وسط إسرائيل بعد ظهر اليوم الجمعة.

وقالت الصحيفة إن أربعة فرق إطفاء تعمل في المنطقة، وإن الحريق تسبب في تصاعد دخان كثيف.

وأضافت أن الحريق لم يتسبب في أي خطر على الأفراد أو الممتلكات.

وكانت الصحيفة قد أفادت أمس الخميس باندلاع حريق في كريات شمونة قرب الحدود اللبنانية.

وتعاني العديد من دول البحر الأبيض المتوسط من حرارة شديدة، وانتشرت حرائق الغابات بسرعة في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك تركيا واليونان وإيطاليا والجزائر.

اليونان تعلن سيطرة فرق الإطفاء على الحرائق العرب والعالم اليونان تعلن سيطرة فرق الإطفاء على الحرائق
الرئيس الجزائري: حرائق لم يعرفها الوطن منذ عشرات السنين المغرب العربي الرئيس الجزائري: حرائق لم يعرفها الوطن منذ عشرات السنين

وأدى تفاقم الجفاف والحرارة - وكلاهما مرتبط بتغير المناخ - إلى إشعال حرائق الغابات هذا الصيف في غرب الولايات المتحدة وفي منطقة سيبيريا الشمالية في روسيا.

ويقول العلماء إن هناك القليل من الشك في أن تغير المناخ الناجم عن حرق الفحم والنفط والغاز الطبيعي يؤدي إلى مزيد من الأحداث المفرطة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
"الجمعة 13".. ماذا تعرف عن اليوم سيئ السمعة؟
هل تعرف ما هي كمية اللحوم الحمراء الآمنة للإنسان؟ هنا الجواب.. هل تعرف ما هي كمية اللحوم الحمراء الآمنة للإنسان؟ هنا الجواب..
الأكثر قراءة
فيديو يهزّ الجزائر.. قتل شاب بريء بتهمة إشعال الحرائق والتنكيل بجثته فيديو يهزّ الجزائر.. قتل شاب بريء بتهمة إشعال الحرائق والتنكيل بجثته
شاهد آخر فيديو للجزائري المحروق ظلما قبل ساعات من قتله شاهد آخر فيديو للجزائري المحروق ظلما قبل ساعات من قتله
فيديو يبكي الحجر.. صرخة جندي جزائري وسط ألسنة اللهب فيديو يبكي الحجر.. صرخة جندي جزائري وسط ألسنة اللهب
أخيرا.. الصحة العالمية تحدد المصاب رقم صفر بفيروس كورونا أخيرا.. الصحة العالمية تحدد المصاب رقم صفر بفيروس كورونا
زفاف يتحول لمأتم.. صاعقة تقتل وتصيب العشرات بحفل باليمن زفاف يتحول لمأتم.. صاعقة تقتل وتصيب العشرات بحفل باليمن
غداً وصول أول فوج لمعتمري الخارج هذا العام وهذه جنسيتهم غداً وصول أول فوج لمعتمري الخارج هذا العام وهذه جنسيتهم
قبل أن تذهب
طرق إطفاء الحرائق المستعرة بالعالم
طرق إطفاء الحرائق المستعرة بالعالم
اكتشف المزيد