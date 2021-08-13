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صورة لعناصر من طالبان يلهون داخل إحدى مدن الألعاب

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عناصر من طالبان يلهون داخل إحدى مدن الألعاب
عناصر من طالبان يلهون داخل إحدى مدن الألعاب

صورة لعناصر من طالبان يلهون داخل إحدى مدن الألعاب

حركة طالبان تواصل توسعها في أفغانستان حيث سيطرت الجمعة على لشكركاه عاصمة ولاية هلمند

دبي _ العربية.نت

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أظهرت صورة تداولتها وسائل إعلام عناصر من حركة طالبان وهم يلهون داخل إحدى مدن الألعاب بعد سيطرتهم على ولاية هرات.

ويوما بعد يوم، تواصل حركة طالبان توسعها في أفغانستان، حيث سيطرت، الجمعة، على لشكركاه عاصمة ولاية هلمند في جنوب البلاد، وأقرت وقفا لإطلاق النار لـ 48 ساعة لإخلاء المدينة من المسؤولين السياسيين والإداريين والجيش الأفغاني.

كما استولت في نفس اليوم على مدينة بولي علم عاصمة ولاية لوغار على بعد 50 كلم من كابل. وموازاة مع ذلك أعلن الناطق باسم حاكم غور استيلاء طالبان على شغشران عاصمة هذه الولاية بدون مقاومة في وسط البلاد.

طالبان (فرانس برس)
طالبان (فرانس برس)

يأتي ذلك بعد إعلان الحركة عن سيطرتها على قندهار ثاني أكبر مدينة أفغانية ليل الخميس/الجمعة إلا أن القوات الحكومية لا تزال تسيطر على مطار هذه المدينة الهامة.

طالبان تلتزم أمام إيران بضمان سلامة قنصليتها في هرات إيران أفغانستان وطالبان طالبان تلتزم أمام إيران بضمان سلامة قنصليتها في هرات

وتواصل حركة طالبان، الجمعة، توسعها في أفغانستان بينما قررت الولايات المتحدة وبريطانيا إجلاء رعاياهما ودبلوماسييهما بسرعة منها في مواجهة الخطر الذي يهدد العاصمة كابول، فيما يعقد حلف شمال الأطلسي اجتماعا حول هذا الوضع في هذا البلد.

وخلال 8 أيام، سيطرت الحركة على حوالي عواصم نصف الولايات الأفغانية. وباتت تسيطر على الجزء الأكبر من شمال البلاد وغربها وجنوبها.

ولم يبق تحت سلطة الحكومة سوى ثلاث مدن كبرى هي العاصمة كابل ومزار شريف أكبر مدينة في الشمال، وجلال آباد (شرق أفغانستان).

وبدأت حركة طالبان هجومها في مايو مع بدء الانسحاب النهائي للقوات الأميركية والأجنبية الذي يجب أن يكتمل بحلول 31 أغسطس.

طالبان (فرانس برس)
طالبان (فرانس برس)
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