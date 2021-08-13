صورة لعناصر من طالبان يلهون داخل إحدى مدن الألعاب

أظهرت صورة تداولتها وسائل إعلام عناصر من حركة طالبان وهم يلهون داخل إحدى مدن الألعاب بعد سيطرتهم على ولاية هرات.

ويوما بعد يوم، تواصل حركة طالبان توسعها في أفغانستان، حيث سيطرت، الجمعة، على لشكركاه عاصمة ولاية هلمند في جنوب البلاد، وأقرت وقفا لإطلاق النار لـ 48 ساعة لإخلاء المدينة من المسؤولين السياسيين والإداريين والجيش الأفغاني.

مادة اعلانية

كما استولت في نفس اليوم على مدينة بولي علم عاصمة ولاية لوغار على بعد 50 كلم من كابل. وموازاة مع ذلك أعلن الناطق باسم حاكم غور استيلاء طالبان على شغشران عاصمة هذه الولاية بدون مقاومة في وسط البلاد.

يأتي ذلك بعد إعلان الحركة عن سيطرتها على قندهار ثاني أكبر مدينة أفغانية ليل الخميس/الجمعة إلا أن القوات الحكومية لا تزال تسيطر على مطار هذه المدينة الهامة.

وتواصل حركة طالبان، الجمعة، توسعها في أفغانستان بينما قررت الولايات المتحدة وبريطانيا إجلاء رعاياهما ودبلوماسييهما بسرعة منها في مواجهة الخطر الذي يهدد العاصمة كابول، فيما يعقد حلف شمال الأطلسي اجتماعا حول هذا الوضع في هذا البلد.

وخلال 8 أيام، سيطرت الحركة على حوالي عواصم نصف الولايات الأفغانية. وباتت تسيطر على الجزء الأكبر من شمال البلاد وغربها وجنوبها.

ولم يبق تحت سلطة الحكومة سوى ثلاث مدن كبرى هي العاصمة كابل ومزار شريف أكبر مدينة في الشمال، وجلال آباد (شرق أفغانستان).

وبدأت حركة طالبان هجومها في مايو مع بدء الانسحاب النهائي للقوات الأميركية والأجنبية الذي يجب أن يكتمل بحلول 31 أغسطس.