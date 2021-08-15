الحريري معلقاً على انفجار عكار.. "طفح الكيل"

علّق رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري على الانفجار الذي وقع في منطقة عكار شمال البلاد فجر الأحد.

وكتب الحريري على تويتر الأحد: "مجزرة عكار لا تختلف عن مجزرة المرفأ"، في إشارة إلى انفجار مرفأ بيروت الذي قتل فيه أكثر من 200 شخص يوم 4 أغسطس 2020.

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كما أضاف أن "ما حصل في الجريمتين لو كان هناك دولة تحترم الإنسان لاستقال مسؤولوها، بدءاً برئيس الجمهورية إلى آخر مسؤول عن هذا الإهمال. طفح الكيل. حياة اللبنانيين وأمنهم أولوية الأولويات".

مجزرة #عكار لا تختلف عن مجزرة #المرفأ.

رحم الله الشهداء واسكنهم فسيح جناته

شفى الله الجرحى والمصابين.

ما حصل في الجريمتين لو كان هناك دولة تحترم الإنسان لاستقال مسؤوليها، بدءا برئيس الجمهورية إلى اخر مسؤول عن هذا الإهمال

طفح الكيل.

حياة اللبنانيين و أمنهم اولوية الاولويات. — Saad Hariri (@saadhariri) August 15, 2021

20 قتيلاً على الأقل

يذكر أن الصليب الأحمر كان أعلن في وقت سابق الأحد عن مقتل 20 شخصاً على الأقل وإصابة 79 بجروح جراء انفجار صهريج وقود بعكار، فيما لم يتضح حتى الآن سبب الانفجار.

وقال الصليب الأحمر على تويتر إن فرقه "نقلت 20 جثة" من موقع انفجار صهريج وقود في عكار إلى مستشفيات في المنطقة.

يشار إلى أن لبنان يعاني منذ أسابيع طويلة نقصاً في المحروقات ينعكس سلباً على قدرة المرافق العامة والمؤسسات الخاصة وحتى المستشفيات على تقديم خدماتها.

والسبت، تشكلت صفوف انتظار طويلة جداً أمام محطات الوقود فيما اعترض مواطنون غاضبون صهاريج الوقود في بعض المناطق، وفق وسائل إعلام محلية.

عمليات دهم ومصادرة البنزين

من جهته أعلن الجيش السبت أنه باشر "عمليات دهم محطات الوقود ومصادرة الكميات المخزنة من مادة البنزين". ونشر على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً يظهر فيها جنود يوزعون بأنفسهم البنزين على السيارات في محطات وقود.

وكان الجيش قد أكد في بيان أن وحداته "ستصادر كل كميات البنزين التي يتم ضبطها مخزنة في هذه المحطات على أن يُصار إلى توزيعها مباشرة على المواطن دون بدل".

أزمة اقتصادية حادة

يأتي ذلك في وقت يشهد لبنان أزمة اقتصادية حادة صنفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850.

ووقع الانفجار في عكار بعد أقل من أسبوعين على إحياء لبنان الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020 والذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص. ونتج الانفجار من كميات ضخمة من مادة نيترات الأمونيوم مخزنة منذ 2014 في المرفأ من دون إجراءات وقاية. وتبين أن موظفين ومسؤولين سياسيين وأجهزة أمنية وعسكرية كانوا يعلمون بمخاطر تخزينها.

إلا أن التحقيق المحلي يراوح مكانه وسط اتهام الطبقة السياسية بعرقلته.