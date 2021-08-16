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بريطانيا: الوقت غير مناسب للحديث عن اعتراف بسلطة طالبان

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وزير الدفاع البريطاني بن والاس

بريطانيا: الوقت غير مناسب للحديث عن اعتراف بسلطة طالبان

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بعد سيطرة حركة طالبان على العاصمة كابل وانهيار الحكومة الأفغانية، أكد وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، أن الوقت غير مناسب الآن للحديث عن اعتراف بسلطة طالبان.

وقال في تصريح لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية، إن عودة قوات بلاده إلى أفغانستان ليست مطروحة في الوقت الحالي.

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كما أوضح أن هناك عملية إنقاذ جارية الآن لعودة الدبلوماسيين البريطانيين والأفغان الذين تلتزم لندن بحمايتهم و300 شخص عادوا أمس، مؤكداً أن الجزء العسكري من مطار حامد كرزاي مؤمن والطائرات العسكرية تقلع وتهبط في المطار واللقطات التي تظهر فيها الفوضى هي من الجزء المدني.

وكانت مقاطع فيديو أظهرت آلاف الأفغان، أمس الأحد، وهم يفرون بالسيارات، أو مشياً على الأقدام، مسرعين نهاراً وليلاً إلى مطار "حامد كرزاي الدولي" بكابل، للفرار منه إلى أي مكان، قبل أن تسيطر طالبان على كل العاصمة.

صور لتسلق أفغانيين سلم طائرة رابضة بمطار كابل
صور لتسلق أفغانيين سلم طائرة رابضة بمطار كابل

اعتراف أحادي

وكان رئيس الوزراء البريطاني طالب دول العالم، أمس الأحد، بعدم الاعتراف بطالبان أحاديا، مؤكدا السعي للحفاظ على المكاسب التي تحققت في أفغانستان.

كما دافع عن قرار واشنطن بتسريع الانسحاب من أفغانستان، مؤكدا أنه كان مبنيا على دلائل، داعيا إلى التعاون مع كافة الأطراف لضمان عدم الاعتراف بطالبان أحادي.

يشار إلى أنه في أسبوع ونيف، سيطرت حركة طالبان على جزء كبير من البلاد، وتؤكد أنها تريد "انتقالا سلميا" للسلطة في الأيام المقبلة بعد عقدين على إزاحتها من الحكم من قبل ائتلاف بقيادة الولايات المتحدة إثر هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2001.

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