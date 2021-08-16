فيديو.. فوضى وهلع داخل مطار كابل بعد توافد الآلاف

أظهرت صور عدة تسلق مواطنين أفغان سلم طائرة رابضة بمطار كابل اليوم الاثنين، وسط حالة من الهلع والفوضى.

فقد توافد آلاف المواطنين الأفغان إلى المطار هرباً من حركة طالبان التي اقتحمت العاصمة كابل منذ أمس الأحد.

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قوات أميركية تطلق النار

كذلك، أطلقت القوات الأميركية النار في الهواء، في مطار كابول فيما اجتاح آلاف الأفغان المدرج على أمل الهروب من البلاد بعد سيطرة حركة طالبان عليها.

وأعلنت الولايات المتحدة في وقت سابق من صباح اليوم الاثنين، نقل حوالي 500 موظف من سفارتها في كابل، من أصل 4 آلاف موظف أفادت واشنطن بوجودهم.

كذلك، كشفت وزارتا الخارجية والدفاع الأميركيتان في بيان، أنهما أنهتا إجراءات أمنية بمطار كابل لضمان نقل آمن للموظفين الأميركيين، معلنتين أن الجيش الأميركي قد أمن محيط مطار العاصمة إتماماً لعملية الإجلاء.

إجلاء آلاف الأميركيين

وأضافتا أنهما بصدد إكمال إجلاء الآلاف من المواطنين الأميركيين خلال الأيام المقبلة.

كما تابع البيان المشترك أن أميركا ستوسع وجودها الأمني إلى 6 آلاف جندي من أجل استكمال الإجلاء.

ولفت إلى أن نحو 2000 أفغاني وصلوا لأميركا وآلاف آخرون تعمل الوزارتان على ترحيلهم.

يشار إلى أن حركة طالبان كانت دخلت كابل وتسلمت رسمياً إدارة العاصمة الأفغانية خلال ساعات، بعد فرار قوات الأمن منها.

وأمرت الحركة مقاتليها بدخول كابل بدعوى "منع عمليات النهب"، مؤكدة تأمين مراكز الشرطة وجامعة كابل ووزارة التعليم، بعد خلو المراكز الأمنية من عناصرها.