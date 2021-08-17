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زعيم تركي معارض يطالب بسحب فوري للجنود الأتراك من أفغانستان

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Main opposition Republican People's Party (CHP) leader Kemal Kilicdaroglu makes a press statement at his party's headquarters in Ankara, on September 16, 2020.
زعيم المعارضة التركية كمال كيلتشدار أوغلو
أفغانستان وطالبان

زعيم تركي معارض يطالب بسحب فوري للجنود الأتراك من أفغانستان

تنشر تركيا قرابة 500 جندي في مطار كابل الدولي وتجري محادثات مع الولايات المتحدة لاستمرار هذه المهمة بعد انسحاب جميع قوات "الناتو"

دبي – العربية.نت 

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حث زعيم المعارضة التركية كمال كيلتشدار أوغلو حكومة بلاده على سحب جميع قواتها ورجال الشرطة من أفغانستان على الفور.

وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري في تغريدة نشرها بوقت متأخر ليل الاثنين-الثلاثاء: "أنا أدعو الحكومة إلى سحب جنودنا ورجال الشرطة من أفغانستان. إن قواتنا تخدم فقط مصالح شعبنا".

تصريحات كيليتشدار أوغلو تأتي بعد سيطرة حركة طالبان على كابل وأغلب مناطق أفغانستان، ما تسبب في حالة من الذعر والفوضى في العاصمة.

عناصر من طالبان في محيط مطار كابل
عناصر من طالبان في محيط مطار كابل

وفي تصريحات سابقة، كان كيلتشدار أوغلو قد قال: "لن نضحي بقواتنا حيث فر الآخرون دون النظر إلى الوراء". وأضاف أن "الوعود الشخصية المقدمة على طاولات غير رسمية ليس لها أي صلاحية".

استعداد تركي لمساعدة طالبان بالسيطرة على مطار كابل العرب والعالم استعداد تركي لمساعدة طالبان بالسيطرة على مطار كابل

ولفت كيليتشدار أوغلو إلى أن الغرب سوف يتعامل على الأرجح مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "لتجنب خطر تدفق اللاجئين الجدد من أفغانستان" إلى أوروبا، ولذا فالغرب "يفضل فوزه في الانتخابات المقبلة" في تركيا.

وتابع: "لن نسمح بذلك. عليه أن يأخذ موافقة الشعب قبل المفاوضات مع الغرب، دعونا نذهب إلى صناديق الاقتراع".

وتنشر تركيا قرابة 500 جندي في مطار كابل الدولي وتجري محادثات مع الولايات المتحدة لاستمرار هذه المهمة بعد انسحاب جميع قوات حلف "الناتو" من أفغانستان.

لاجئون أفغان في أنقرة (أرشيفية)
لاجئون أفغان في أنقرة (أرشيفية)
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