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أردوغان يبحث مع وفد إماراتي العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة

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2استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم وفداً إماراتياً برئاسة الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني الإماراتي.
أردوغان يستقبل الشيخ طحنون بن زايد

أردوغان يبحث مع وفد إماراتي العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة

الرئيس التركي استقبل في أنقرة وفداً إماراتياً برئاسة الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني الإماراتي

دبي – العربية.نت

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استقبل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم، وفداً إماراتياً برئاسة الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني الإماراتي.

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وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، بحث الجانبان خلال اللقاء الذي جرى في أنقرة "سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية التركية، خاصة التعاون الاقتصادي والتجاري والفرص الاستثمارية في مجالات النقل والصحة والطاقة، بما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين".

كما جرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

ونقل الشيخ طحنون خلال اللقاء إلى أردوغان تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، فيما حمله الرئيس التركي تحياته وتمنياته لهما بدوام الصحة والعافية.

وتعليقاً على اللقاء قال أردوغان في وقت لاحق إن هناك "اتصالات مع أبوظبي في الآونة الأخيرة.. وتم إحراز بعض التقدم". وتابع: "إذا سارت المفاوضات بشكل جيد سيكون للإمارات استثمارات ضخمة في تركيا".

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