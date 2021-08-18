بعد صعود طالبان.. خبراء: الجماعات الإرهابية قد تسعى للعودة مجدداً

احتفل المتطرفون في أنحاء متفرقة من العالم باستعادة طالبان السيطرة على أفغانستان، ساحات تلك الاحتفالات كانت على منصات التواصل الاجتماعي.

وبحسب خبراء في مجال الأمن والإرهاب، فإن الجماعات الإرهابية لا سيما القاعدة أو داعش قد تسعى للعودة مجددا.

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وسبق أن تحدثت الاستخبارات الأميركية عن 18 شهرا قد تحتاجها القاعدة لإعادة تنظيم صفوفها في أفغانستان.

وتصر القيادة السياسية الأميركية، وإلى حد بعيد العسكرية، على أن المهمة أنجزت في أفغانستان بالقضاء على القاعدة، وإنهاء الملاذ الآمن للجماعات الإرهابية في أفغانستان.

من جانبه، قال معهد الشرق الأوسط، إن ما جرى في أفغانستان هو أهم يوم للقاعدة منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر، مع الاعتقاد بأن الانسحاب الأميركي، منحها طريقا نحو إعادة بناء الملاذ الآمن لها في أفغانستان.

وفي سياق متصل، حذرت الحكومة الأميركية مجددا، السبت الماضي، من "أجواء حادة لتهديد" إرهابي لا سيما مع اقتراب موعد الذكرى العشرين لاعتداءات 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة.

وعدلت وزارة الأمن الداخلي مذكرة صدرت في إطار مكافحة الإرهاب في يناير بعد هجوم أنصار الرئيس السابق دونالد ترمب على مبنى الكونغرس (الكابيتول)، وركزت فيها للمرة الأولى على التهديدات الداخلية.

وكان تم تعديل هذه المذكرة في مايو في مواجهة خطر استغلال من أسمتهم "متطرفين"، رفع القيود الصحية بفضل التقدم في مكافحة وباء كوفيد-19، لشن هجمات عنيفة.