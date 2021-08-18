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جونسون: لدينا التزام دائم تجاه الشعب الأفغاني وسنحترمه

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Britain's Prime Minister Boris Johnson gestures as he speaks during the closing ceremony on the second day of the Global Education Summit in London on July 29, 2021. Co-hosted by the United Kingdom and Kenya the Global Education Summit aims to raise investment for the Global Partnership for Education (GPE) to help transform education for the most vulnerable children in up to 90 lower-income countries and territories around the world.
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
أفغانستان وطالبان

جونسون: لدينا التزام دائم تجاه الشعب الأفغاني وسنحترمه

رئيس الوزراء البريطاني يؤكد أن المخطط الجديد لإعادة التوطين سيمكن من يستوفي الشروط من الأفغان من "القدوم والعيش بأمان في المملكة المتحدة"

دبي – العربية.نت

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أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، أن بلاده لديها "التزام دائم" تجاه الشعب الأفغاني وأنها ستحترمه.

وقال جونسون على تويتر، إن مخططاً جديداً لإعادة توطين عدد من الأفغان في المملكة المتحدة "سيخلق طريقاً آمناً وقانونياً لمن هم في أمس الحاجة إلى القدوم والعيش بأمان في المملكة المتحدة".

وكان جونسون قد أعلن أمس الثلاثاء، أن بلاده ستستقبل "على المدى الطويل" ما يصل إلى 20 ألف لاجئ أفغاني، من بينهم 5000 في السنة الأولى، في قرار أتى في أعقاب سيطرة حركة طالبان على أفغانستان.

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وقال جونسون في بيان لوزارة الداخلية: "نحن مدينون لجميع أولئك الذين عملوا معناً لجعل أفغانستان مكاناً أفضل على مدار السنوات العشرين الماضية، والعديد منهم، خاصة النساء، بحاجة ماسّة إلى مساعدتنا".

وأضاف أنه "فخور بأن بريطانيا تمكنت من وضع هذه الآلية لمساعدتهم وعائلاتهم على العيش بأمان في بريطانيا".

والآلية الجديدة التي أعلن عنها جونسون تهدف في السنة الأولى لاستقبال 5000 مواطن أفغاني "مهدّدين بالأزمة الحالية"، ولا سيّما من النساء والفتيات والأقليّات الدينية، بحسب وزارة الداخلية.

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ولم تحدّد الحكومة متى ستستكمل استقبال العشرين ألف أفغاني، مشيرةً فقط إلى أن هذا الأمر سيتم على "المدى الطويل".

لكن هذه الآلية تذكّر ببرنامج خصّص لاستقبال لاجئين سوريين، وأتاح إيواء 20 ألف لاجئ سوري على مدار سبع سنوات من 2014 إلى 2021.

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وفي مواجهة التدهور السريع للوضع الميداني في أفغانستان حيث سيطرت حركة طالبان على السلطة، أثيرت انتقادات، بما في ذلك في صفوف حزب المحافظين البريطاني الذي يتزعمه جونسون، بشأن إدارته للأزمة.

وبحث جونسون مع كل من الرئيسين الأميركي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الوضع في أفغانستان، ودعا إلى اعتماد "مقاربة موحّدة" إزاء هذا الملف.

واتّفق جونسون وبايدن على تنظيم قمة افتراضية لمجموعة الدول السبع حول أفغانستان الأسبوع المقبل.

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