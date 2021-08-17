.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الجنائية الدولية: تسجيل انتهاكات للقانون الإنساني بأفغانستان

  • الخط
Prosecutor of the International Criminal Court (ICC) Karim Asad Ahmad Khan holds a press conference at the Ministry of Justice in the Sudanese capital Khartoum on August 12, 2021. Sudan and the International Criminal Court signed a cooperation deal that would pave the way for deposed autocrat Omar al-Bashir and his aides to be handed over to the Hague-based body.
مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان (أرشيفية)
أفغانستان وطالبان

الجنائية الدولية: تسجيل انتهاكات للقانون الإنساني بأفغانستان

مدعي المحكمة الجنائية الدولية: التقارير تتضمن مزاعم عن عمليات إعدام انتقامية لمحتجزين ومستسلمين واضطهاداً للنساء والفتيات وجرائم ضد الأطفال

دبي – العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعرب مدعي المحكمة الجنائية الدولية اليوم الثلاثاء عن قلقه حيال الوضع في افغانستان، مشيراً إلى حدوث جرائم وعمليات إعدام انتقامية يمكن اعتبارها انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي.

دورية لعناصر من طالبان في كابل اليوم
دورية لعناصر من طالبان في كابل اليوم

وقال كريم خان في بيان: "أتابع من كثب الأحداث في أفغانستان وأنا قلق خصوصاً للمؤشرات الأخيرة إلى تصاعد العنف في البلاد"، لافتاً إلى جرائم "يمكن اعتبارها انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي".

وتابع: "التقارير الواردة من أفغانستان تتضمن مزاعم عن عمليات إعدام انتقامية لمحتجزين ومستسلمين واضطهاداً للنساء والفتيات وجرائم ضد الأطفال".

عناصر من طالبان يفتشون المواطنين الخارجين من مطار كابل أمس
عناصر من طالبان يفتشون المواطنين الخارجين من مطار كابل أمس

دعا المدعي العام جميع الأطراف في الصراع الأفغاني إلى احترام القانون الإنساني. ودعا "جميع الأطراف الذين شاركوا في القتال" إلى حماية المدنيين"، مبدياً استعداده "لإجراء حوار مع جميع الأطراف".

جندي أميركي يتشبث بعلم السفارة عند إجلائه من كابل أميركا أفغانستان وطالبان جندي أميركي يتشبث بعلم السفارة عند إجلائه من كابل

وقال خان: "مكتبي سيواصل مراقبة الوضع في أفغانستان وسيتخذ الإجراءات المطلوبة".

وأشار خان إلى أن المحكمة قد تمارس الاختصاص القضائي على أي إبادة جماعية أو جريمة ضد الإنسانية أو جريمة حرب ارتكبت في أفغانستان منذ انضمامها إلى المحكمة في عام 2003.

يذكر أنه في مارس 2020، قررت غرفة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية التي مقرها في لاهاي السماح بفتح تحقيق في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أفغانستان.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بزمن الوباء.. كنز صحي لتقوية المناعة الطبيعية بزمن الوباء.. كنز صحي لتقوية المناعة الطبيعية
صابرين لـ صابرين لـ"العربية.نت": عدت للسينما لأن سنّي بات مطلوباً أكثر
الأكثر قراءة
حادثة مروعة.. 3 أفغان تعلقوا بعجلات طائرة وسقطوا جثثاً حادثة مروعة.. 3 أفغان تعلقوا بعجلات طائرة وسقطوا جثثاً
صورة لا تصدق.. مئات الأفغان يقلعون بطائرة لربع العدد صورة لا تصدق.. مئات الأفغان يقلعون بطائرة لربع العدد
شاهد طائرة ضاقت كعلبة سردين بنقل 640 أفغانياً دفعة واحدة شاهد طائرة ضاقت كعلبة سردين بنقل 640 أفغانياً دفعة واحدة
فاجعة في مصر.. وفاة عروسين ليلة زفافهما فاجعة في مصر.. وفاة عروسين ليلة زفافهما
السعودية.. هذه آلية الحضور خلال العام الدراسي الجديد السعودية.. هذه آلية الحضور خلال العام الدراسي الجديد
أصغر ملياردير في بريطانيا.. شاب من أصل عربي وهذه ثروته الخيالية أصغر ملياردير في بريطانيا.. شاب من أصل عربي وهذه ثروته الخيالية
قبل أن تذهب
طالبان تحاول كسب رضا الشارع الأفغاني.. كيف؟
طالبان تحاول كسب رضا الشارع الأفغاني.. كيف؟
اكتشف المزيد