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انتهاكات بحق النساء.. ومطالبة أممية لطالبان باحترام الحقوق

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Afghan women take part in a gathering at a hall in Kabul on August 2, 2021 against the claimed human rights violations on women by the Taliban regime in Afghanistan.
نساء أفغانيات خلال تجمّع مطلع أغسطس في كابل للاحتجاج على انتهاكات طالبان
أفغانستان وطالبان

انتهاكات بحق النساء.. ومطالبة أممية لطالبان باحترام الحقوق

مفوضية اللاجئين دعت لتوفير الحماية لطالبي اللجوء من الأفغان.. واليونيسيف أكدت أن 550 طفلاً قتلوا وأصيبوا في أفغانستان جراء القتال الأخير

دبي – العربية.نت

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شددت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي من جنيف بشأن التطورات في أفغانستان، على أنه "يتوجب على طالبان الالتزام باحترام حقوق الإنسان".

وأفادت الأمم المتحدة بوجود "تقارير عن انتهاكات بحق النساء في أفغانستان بعد سيطرة طالبان" على معظم البلاد. ودعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي "لتقديم الدعم للأفغان الذين يتعرضون للخطر".

من جهتها قالت ممثلة مفوضية اللاجئين: "ندعو لتوفير الحماية لطالبي اللجوء من الأفغان"، محذرةً من "انتهاكات حقوق النساء والمدنيين في أفغانستان". كما أشارت المفوضية لوجود "مئات الآلاف من الأفغان الذين تشردوا جراء المعارك".

مقاتلو طالبان في محيط مطار كابل
مقاتلو طالبان في محيط مطار كابل

من جانبها قالت منظمة الصحة العالمية خلال المؤتمر أن "أفغانستان تعاني أصلاً من تدهور الأوضاع الصحية"، مضيفةً أن "عمليات التطعيم ضد كورونا تأثرت كثيراً" من التطورات الميدانية الأخيرة.

أما منظمة الطفولة "يونيسف" فقالت إن "أطفال تعرضوا للإصابة في أفغانستان جراء القتال..550 طفلاً قتلوا وأصيبوا في أفغانستان جراء القتال الأخير.. النساء والأطفال في أفغانستان يدفعون الثمن الأكبر" للتطورات في أفغانستان.

واعتبرت ان "أفغانستان أصبحت مكاناً صعباً للعيش بالنسبة للأطفال"، مؤكدةً التزامها بـ"مواصلة تقديم الخدمات لأطفال أفغانستان".

طفل أفغاني يصل إلى مطار روما بعد إجلاءه من كابل
طفل أفغاني يصل إلى مطار روما بعد إجلاءه من كابل
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في سياق متصل، قالت المنظمة الدولية للهجرة إنها تتابع "بقلق بالغ" تطورات الأوضاع في أفغانستان وتداعياتها الوخيمة على النازحين والمدنيين الذين يحتاجون للمساعدات الإنسانية.

وحثت المنظمة في بيان جميع الأطراف على مواصلة الجهود للحفاظ على الحوار والعمل من أجل حل سلمي للوضع في أفغانستان، مشددةً على أهمية ضمان سلامة المدنيين وضرورة إعطاء الأولوية لذلك.

وأضاف البيان أن المنظمة تكرر دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وضع حد فوري للعنف وحماية حقوق المدنيين في أفغانستان.

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