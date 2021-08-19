.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الاتحاد الأوروبي: ما يجري في أفغانستان كابوس

  • الخط
ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل (أرشيفية- فرانس برس)
ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل (أرشيفية - فرانس برس)

الاتحاد الأوروبي: ما يجري في أفغانستان كابوس

دبي- العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

وصف ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، تطور الوضع في أفغانستان بأنه "كارثة وكابوس". وقال في كلمة أمام البرلمان الأوروبي، إن عدم توقع عودة طالبان للسلطة ينم عن فشل المخابرات.

كما أشار إلى احتمال أن تشكل طالبان إمارة، قائلا "طالبان قد تختار الحكم منفردة وتقيم إمارة أو تشكل حكومة لتقاسم السلطة".

12 قتيلاً وفوضى بمطار كابل.. طالبان تدعو الأفغان للمغادرة العرب والعالم 12 قتيلاً وفوضى بمطار كابل.. طالبان تدعو الأفغان للمغادرة

قلق على ناشطي حقوق الإنسان

وشدد على أن المجتمع الدولي نجح في محاربة الإرهاب في أفغانستان على مدى سنوات، لكنه فشل في بناء دولة وقوات متماسكة.

إلى ذلك، أكد بوريل، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس، ضرورة الاستمرار في دعم الشعب الأفغاني، معربا في الوقت عينه عن قلقه لمصير ناشطي حقوق الإنسان في البلاد.

على صعيد متصل بعمليات الإجلاء للمدنيين والموظفين الأجانب من كابل، أبلغ المسؤول الأوروبي الرفيع البرلمان بأنه جرى نقل أول دفعة مؤلفة من 106 من موظفي الاتحاد جوا من أفغانستان ووصلت مدريد.

عناصر من حركة طالبان
عناصر من حركة طالبان

تأتي تلك التصريحات والمخاوف فيما يراقب المجتمع الدولي خطوات طالبان المقبلة، بعد سيطرتها على معظم البلاد، ودخولها العاصمة كابل منذ الأحد الماضي.

فيما شددت فرنسا على لسان وزير خارجيتها، جان-إيف لودريان أمس الأربعاء، على ضرورة التزام طالبان بـ5 شروط من أجل حيازتها الاعتراف الدولي، ولعل أبرزها حماية المدنيين والناشطين والسماح بخروج الراغبين منهم من البلاد، والحفاظ على حقوق الإنسان عامة والمرأة خاصة، فضلا عن عدم إحياء المنظمات الإرهابية مجددا في البلاد، بالإضافة إلى تشكيل حكومة انتقالية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
هل تدهورت حالة مؤمن زكريا؟.. أحمد السقا يقلق الجماهير هل تدهورت حالة مؤمن زكريا؟.. أحمد السقا يقلق الجماهير
الكويت تستأنف الطيران المباشر مع مصر و5 دول أخرى الكويت تستأنف الطيران المباشر مع مصر و5 دول أخرى
الأكثر قراءة
شاهد أول عقاب للص سيارات اعتقلته طالبان في العاصمة شاهد أول عقاب للص سيارات اعتقلته طالبان في العاصمة
تأخر نشرها 18 شهراً.. دراسة صينية كانت ستغير مسار جائحة كورونا! تأخر نشرها 18 شهراً.. دراسة صينية كانت ستغير مسار جائحة كورونا!
خفض ضريبة القيمة المضافة خفض ضريبة القيمة المضافة
قصة طبيب أفغاني وكيف علموا بسقوطه من الطائرة الأميركية قصة طبيب أفغاني وكيف علموا بسقوطه من الطائرة الأميركية
قبل 180 عاما.. أبيد آلاف البريطانيين أثناء انسحابهم من كابل قبل 180 عاما.. أبيد آلاف البريطانيين أثناء انسحابهم من كابل
"هواوي" تتحدى أميركا وتطلق تصريحا ناريا بشأن الهواتف الذكية
قبل أن تذهب
الحكومة السودانية في مرمى الانتقادات بعد تأخيرِ تشكيل المجلسِ التشريعي
الحكومة السودانية في مرمى الانتقادات بعد تأخيرِ تشكيل المجلسِ التشريعي
اكتشف المزيد