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المفوضية الأوروبية: أحداث أفغانستان صفعة للمجتمع الدولي

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أورسولا فون دير لاين

المفوضية الأوروبية: أحداث أفغانستان صفعة للمجتمع الدولي

أورسولا فون دير لاين: قلقون من تقارير تفيد بملاحقة طالبان لأفراد عملوا مع الحكومة السابقة

دبي - العربية.نت

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شددت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، على أن ما يحدث في أفغانستان مأساة وصفعة كبيرة بوجه المجتمع الدولي.

وقالت فون دير لاين السبت إن "علينا ضمان عدم وقوع اللاجئين الأفغان ضحية بيد تجار البشر، وضمان ممرات قانونية وآمنة للراغبين بالوصول إلى أوروبا".

كما أضافت: "نحن جاهزون لتوفير الموارد لإعادة توطين الأفغان الهاربين"، لافتة إلى وجود قلق أوروبي من تقارير تفيد بملاحقة حركة طالبان لأفراد عملوا مع الحكومة السابقة.

من جانبه، أكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أن أوروبا ستعمل مع حلفائها الدوليين لإجلاء أكبر عدد ممكن من الأفغان المهددين.

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