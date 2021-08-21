شاهد.. عناصر طالبان يتبخترون بلباس القوات الأميركية

بعد أن وقعت العديد من الأسلحة والعتاد بين أيديها، أعلنت حركة طالبان التي سيطرت على العاصمة الأفغانية كابل بشكل سريع الأحد الماضي، أنها ستحصي الأسلحة التي خلفتها القوات الأميركية وحلف الناتو.

إلا أن عناصر الحركة لم يتأخروا في الاستفادة من ملابس القوات الأميركية التي تركت على ما يبدو في بعض المراكز التابعة لها أو للقوات الأفغانية، التي لم تصمد ساعات طويلة أمام تقدم طالبان.

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وتداول ناشطون أفغان وصحافيون، مقاطع مصورة تظهر عناصر طالبان الذين حاربتهم القوات الأميركية لأكثر من 20 سنة، بلباس الأخيرة.

وكانت عدة مقاطع مصورة لمقاتلي طالبان، انتشرت خلال الأيام الماضية، وهم يستعرضون في عربات مدرعة أميركية الصنع، حاملين أسلحة نارية قدمتها الولايات المتحدة سابقا للقوات الأفغانية.

"بلاك هوك" وصواريخ أيضا

كما ظهر مسلحو الحركة في فيديوهات أخرى وهم يتسلقون هليكوبتر أميركية من طراز بلاك هوك بعد هزيمة القوات الحكومية الأفغانية.

وقد أثارت تلك المشاهد قلق المسؤولين الأميركيين، بحسب ما أفادت شبكة "سي أن أن" اليوم السبت.

إلى ذلك، أوضح مصدر في الكونغرس مطلع على تقييمات الخبراء، للشبكة الأميركية، أن التقديرات الأولية تشير إلى أن طالبان باتت تمتلك حاليا عدة مروحيات "بلاك هوك"، بالإضافة إلى عدد من الطائرات العسكرية الأميركية الأخرى.

وكانت صحيفة "وول ستيرت جورنال" أشارت بدورها إلى أن طالبان استولت على طائرات ودبابات ومدفعية إثر انهيار القوات الأفغانية.

يذكر أن الولايات المتحدة أرسلت ما يقرب من 600 ألف قطعة سلاح صغيرة و76 ألف مركبة و208 طائرات إلى الجيش والشرطة الأفغانية من عام 2003 إلى عام 2016، وفقًا لتقرير مكتب المساءلة الحكومية لعام 2017.

فيما وثق أحدث تقرير ربع سنوي للتحالف العسكري بقيادة الولايات المتحدة، تسليم 174 عربة همفي، وما يقرب من ثلاثة ملايين طلقة من الذخيرة، ونحو 100000 صاروخ 2.75 بوصة خلال هذه الفترة.