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غارات إسرائيلية ليلية على قطاع غزة.. وتعزيز قوات

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من السياج الحدودي عند قطاع غزة - فرانس برس

غارات إسرائيلية ليلية على قطاع غزة.. وتعزيز قوات

الاشتباكات تجددت مع الفلسطينيين بعد إصابة جندي إسرائيلي

دبي - العربية.نت

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بينما تجددت الاشتباكات بين الجنود الإسرائيليين والفلسطينيين في غزة، أفاد مراسل "العربية/الحدث" السبت، بأن تل أبيب نفّذت غارات على القطاع، وعززت قواتها على الحدود.

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وأضافت المعلومات أن الطيران الإسرائيلي نفذ غارة على موقع وسط غزة.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، أن تعزيز القوات جاء بعد تققيم الوضع، فيما أفادت وسائل إعلام عبرية بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت مواقع لفصائل فلسطينية وسط غزة بـ3 صواريخ.

وذكرت أن طائرات سلاح الجو الإسرائيلي هاجمت مواقع مختلفة من القطاع، ردا على الأحداث التي شهدها الجدار الفاصل في وقت سابق من اليوم بين متظاهرين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي، حيث أصيب العشرات من الفلسطينيين، فضلا عن جندي إسرائيلي بجراح خطيرة.

إصابة جندي

وأتت هذه التطورات بعدما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن جنديا إسرائيليا أصيب بجروح حرجة بعد تعرضه لإطلاق نار من قطاع غزة، وسط الاشتباكات.

كما أضاف أدرعي أن المظاهرات الفلسطينية شهدت محاولة لسحب سلاح من جندي من قبل عدد من المتظاهرين، مضيفاً أن الجندي أحبط المحاولة.

قصف سابق على غزة
قصف سابق على غزة

وأوضح أن مئات الفلسطينيين تجمهروا قرب السياج الأمني شمال قطاع غزة وحاولوا اعتلائه وإلقاء عبوات ناسفة نحو القوات الإسرائيلية.

في غضون ذلك، نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، عن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس قوله إن الغارات التي وقعت عند السياج الحدودي مع غزة خطيرة، معلناً نية تل أبيب الرد عليها.

يشار إلى أن آلاف الفلسطينيين كانوا تجمعوا بالقرب من الحدود مع قطاع غزة صباح السبت، فيما أطلق الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيلة للدموع على المتظاهرين.

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