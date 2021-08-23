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العصابات تساعد بجهود الإغاثة في هايتي وتعلن هدنة فيما بينها

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(FILES) In this file photo a man gives a pack of drinks to an earthquake victim during the distribution of food and water at the 4 Chemins crossroads in Les Cayes, Haiti on August 20, 2021. The death toll in the major earthquake that struck Haiti on August 14, 2021 has risen to 2,207, authorities said on August 22, 2021, as attacks on aid convoys have complicated efforts to bring relief to survivors. New bodies have been found in the south, said a statement from the country's civil protection office, adding that 344 people remain missing and 12,268 have been listed as injured. The previously reported toll was 2,189 dead.
توزيع مواد إغاثية للمتضريين من زلزال هايتي

العصابات تساعد بجهود الإغاثة في هايتي وتعلن هدنة فيما بينها

"الشواء" أحد أقوى رجال العصابات بالعاصمة: نقول للمتضررين أننا متعاطفون مع آلامهم وأحزانهم.. وندعو جميع المواطنين لإظهار التضامن مع الضحايا

ليه كاييه (هايتي) – أسوشيتد برس

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أعلنت هيئة الحماية المدنية في هايتي الأحد ارتفاع عدد القتلى جراء الزلزال الذي ضرب البلاد في 14 أغسطس الحالي وبلغت قوته 7.2 درجات إلى 2207 قتيلاً.

من الأضرار التي خلفها الزلزال
من الأضرار التي خلفها الزلزال

ويأتي الإعلان عن الحصيلة الجديدة في وقت تتوسع فيه عمليات الإغاثة، إلا أن السلطات تكافح من أجل تأمين نقاط التوزيع.

وخطفت عصابات شاحنات المساعدات وحتى سيارات الإسعاف، الأمر الذي أجبر عمال الإغاثة على نقل الإمدادات بمروحيات. وفي بعض المناطق وقعت اشتباكات بين الحشود الجوعى على أكياس الطعام.

توزيع مواد إغاثية للمتضريين من زلزال هايتي
توزيع مواد إغاثية للمتضريين من زلزال هايتي

وأعلن أحد أقوى رجال العصابات بالعاصمة، في مقطع مسجل مصور نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي أن العصابات المتحالفة معه توصلت إلى هدنة وسوف تساعد في جهود الإغاثة. وفي حال ثبتت صحة هذا الإعلان، قد يسمح هذا بتسريع جهود الإغاثة.

وخاطب جيمي شيريزير قائد "القوات الثورية جي 9"، الملقب بـ"الشواء" السكان الأكثر تضرراً في هايتي من خلال مقطع مسجل مصور بثه عبر فيسبوك، قال فيه: "القوى الثورية جي 9 وحلفاءها تعتبر أن "الجميع من أجل الفرد والفرد من أجل الجميع".. نريد أن نقول للمتضررين: نحن متعاطفون مع آلامهم وأحزانهم".

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وأضاف: "القوى الثورية جي 9 وحلفاؤها سيشاركون في الإغاثة من خلال تقديم المساعدة. ندعو جميع المواطنين لإظهار التضامن مع الضحايا من خلال محاولة المشاركة بالقليل معهم".

وقالت الحكومة يوم الأحد إن 344 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين، بينما أصيب 12268، ودمر الزلزال قرابة 53 ألف منزل.

من الأضرار التي خلفها الزلزال
  • من الأضرار التي خلفها الزلزال
  • رجل وزوجته يجلسان على ركام منزلهما الذين دمره الزلزال
  • جيمي شيريزير
  • توزيع مواد إغاثية للمتضريين من زلزال هايتي
  • توزيع مواد إغاثية للمتضريين من زلزال هايتي
5 صور
من الأضرار التي خلفها الزلزال
من الأضرار التي خلفها الزلزال
رجل وزوجته يجلسان على ركام منزلهما الذين دمره الزلزال
رجل وزوجته يجلسان على ركام منزلهما الذين دمره الزلزال
جيمي شيريزير
جيمي شيريزير
توزيع مواد إغاثية للمتضريين من زلزال هايتي
توزيع مواد إغاثية للمتضريين من زلزال هايتي
توزيع مواد إغاثية للمتضريين من زلزال هايتي
توزيع مواد إغاثية للمتضريين من زلزال هايتي
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