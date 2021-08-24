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بالاتفاق مع مصر.. حماس توقف بالوناتها الحارقة

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زيارة رئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل إلى قطاع غزة
زيارة رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل إلى قطاع غزة (أرشيفية)

بالاتفاق مع مصر.. حماس توقف بالوناتها الحارقة

دبي – العربية.نت

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أفادت مصادر خاصة لـ "العربية"، اليوم الثلاثاء، أن حركة حماس ستوقف إطلاق البالونات الحارقة بعد محادثات مع المخابرات المصرية.

يأتي ذلك بعدما شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي منتصف ليل الاثنين - الثلاثاء غارات جوية على مواقع تابعة للحركة في قطاع غزة، وذلك ردّاً على بالونات حارقة، أطلقت من القطاع باتجاه جنوب إسرائيل، حيث تسبّب بعضها باندلاع حرائق.

غارات إسرائيلية على مواقع لحماس في غزة العرب والعالم غزة و حماس غارات إسرائيلية على مواقع لحماس في غزة

كذلك نفذ الطيران الإسرائيلي عدة غارات جوية على مواقع لفصائل فلسطينية في مدينة غزة وخان يونس (جنوب القطاع)، وفي جباليا (شمالا) وموقع عسقلان (شمال قطاع غزة)، مما أسفر عن وقوع أضرار مادية من دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وكانت بالونات حارقة أطلقت نهار الاثنين من قطاع غزّة، تسبّبت باندلاع حرائق في جنوب إسرائيل، كما أعلن عناصر سلطة الإطفاء الإسرائيلية.

وتحمّل إسرائيل حركة حماس مسؤولية أي خروق مصدرها القطاع.

ركام ودمار في غزة (فرانس برس)
ركام ودمار في غزة (فرانس برس)

مواجهات على الحدود

يأتي هذا بينما أصيب حوالي 41 فلسطينياً السبت بينهم طفل بجروح خطيرة، بنيران إسرائيلية خلال مواجهات دارت على الحدود الفاصلة بين إسرائيل والقطاع.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن جندياً من حرس الحدود الإسرائيلي أصيب بجروح خطيرة بنيران حيّة انطلقت من غزة.

يذكر أن إسرائيل وحماس أعلنتا في 21 مايو الماضي، وقفاً لإطلاق النار أنهى تصعيداً دموياً بين الطرفين استمر 11 يوماً، وأسفر في الجانب الفلسطيني عن سقوط 260 قتيلاً، بينهم 66 طفلاً ومقاتلون، وفي الجانب الإسرائيلي عن سقوط 13 قتيلا بينهم طفل.

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