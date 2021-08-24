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غارات إسرائيلية على مواقع لحماس في غزة

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Smoke rises following an Israeli air strike in Gaza November 12, 2018. REUTERS/Suhaib Salem
غارة إسرائيلية سابقة على موقع في غزة (أرشيفية)
غزة و حماس

غارات إسرائيلية على مواقع لحماس في غزة

الجيش الإسرائيلي أطلق 5 صواريخ على موقع القادسية التابع للحركة في جنوب قطاع غزة

دبي – العربية.نت

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استهدفت غارات إسرائيلية ليل الاثنين-الثلاثاء عدة مواقع لحركة حماس في قطاع غزة.

وأفادت الأنباء باستهداف موقعاً لحركة حماس غرب خانيونس، هو موقع القادسية الذي تعرض لقصف بخمسة صواريخ.

كذلك أفاد مراسلنا بشن غارات إسرائيلية "في محيط مدينة غزة" أيضاً. كما تفيد الأنباء بشن طائرات إسرائيلية غارة جديدة في محيط حي الزيتون شرق غزة وفي حي الشجاعية.

عناصر من حماس في غزة (أرشيفية)
عناصر من حماس في غزة (أرشيفية)

من جهتها، أطلقت الفصائل الفلسطينيةمضادات أرضية باتجاه الطائرات الإسرائيلية في أجواء قطاع غزة.

كما أطلقت القوات الإسرائيلية قنابل إضاءة في أجواء محيط موقع صوفا شرق رفح.

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وكانت إسرائيل قد نفّذت غارات على القطاع السبت الماضي وعززت قواتها على حدوده. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية حينها بأن الطائرات الحربية استهدفت مواقع لفصائل فلسطينية وسط غزة بـ3 صواريخ.

وذكرت أن طائرات سلاح الجو الإسرائيلي استهدفت مواقع مختلفة من القطاع رداً على الأحداث التي شهدتها الحدود السبت بين متظاهرين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي، حيث أصيب العشرات من الفلسطينيين، فضلا عن جندي إسرائيلي بجراح خطيرة.

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