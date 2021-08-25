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الأردن.. تهمة خطيرة للنائب العجارمة بتهديد حياة الملك عبدالله

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أسامة العجارمة

الأردن.. تهمة خطيرة للنائب العجارمة بتهديد حياة الملك عبدالله

النائب العام الأردني وجه عدداً من التهم إلى العجارمة منها تهديد حياة الملك عبدالله الثاني

عمّان - محمد الطراونة 

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صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في قضية النائب المفصول المتهم أسامة العجارمة وعدد من المتهمين.

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وأسند النائب العام تهم اقتراف أفعال بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة والتهديد الواقع على حياة الملك. كما، وجه النائب العام تهمة تصنيع مواد ملتهبة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك، والمؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية وتهم أخرى بالتلازم القانوني.

كذلك، اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة لتبليغ المتهمين لائحة الاتهام ليصار فيما بعد إحالتها إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص للنظر فيها والبدء بإجراءات المحاكمة.

النائب أسامة العجارمة
النائب أسامة العجارمة

فصل العجارمة

وكانت الأجهزة الأمنية اعتقلت النائب السابق أسامة العجارمة بعد أن صوّت البرلمان لصالح فصله قبل نحو أسبوعين.

وقال وزير الداخلية الأردني مازن الفراية حينها، إن الاعتقال تم بناء على مذكرة صادرة عن المدعي العام لمحكمة أمن الدولة، دون مزيد من التفاصيل، وفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وكان مجلس النواب صوّت في السادس من يونيو الماضي لصالح فصل العجارمة، على خلفية ما اعتبرها تصريحات مسيئة منه بحق الملك والمجتمع.

وجاء قرار فصل العجارمة بعد أيام من تجميد مجلس النواب عضويته أواخر الشهر الماضي، بسبب إساءته للمجلس وأعضائه ونظامه الداخلي، حسب قرار المجلس، إثر مداخلة له في البرلمان بشأن حادثة انقطاع الكهرباء عن عموم المملكة.

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