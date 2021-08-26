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البنتاغون: انتحاريان من داعش نفذا هجوم كابل.. وسنرد عليه

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Volunteers and medical staff bring an injured man for treatment after two powerful explosions, which killed at least six people, outside the airport in Kabul on August 26, 2021. (AFP)
من إجلاء المصابين في هجوم كابل
أفغانستان وطالبان

البنتاغون: انتحاريان من داعش نفذا هجوم كابل.. وسنرد عليه

توقّع قائد القيادة المركزية في الجيش بأن يشن داعش هجمات إضافية في أفغانستان

دبي – العربية.نت

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أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" الخميس إن انتحاريان من داعش نفذا هجوم مطار كابل الذي أوقع عشرات القتلى والجرحى بينهم جنود أميركيون. وبدوره، تبنى تنظيم داعش هذا التفجير الدامي.

وقال الجنرال كينيث فرانك ماكينزي قائد القيادة المركزية في مؤتمر صحفي بمقر وزارة الدفاع "البنتاغون" إن مجموعة من عناصر داعش شنت الهجوم على مطار كابل، وإن التفجير أعقبه إطلاق نار ومواجهة مسلحة.

من انفجاري مطار كابل
من انفجاري مطار كابل

وتابع: "ليس لدي معلومات تفيد بسماح طالبان بشن هجوم مطار كابل"، مضيفاً أنه "تم التحقق من الانتحاري أثناء عبوره بوابة المطار".

وأضاف الجنرال ماكينزي: "ليس لدينا إحصائيات دقيقة عن عدد ضحايا الهجوم" الذي تشير معلومات إلى أنه أوقع 72 قتيلاً (60 مدنياً و12 جندياً أميركياً) وأكثر من 140 جريحاً بينهم 15 جندياً أميركياً.

وأكد أن "الولايات المتحدة سترد على هجوم مطار كابل"، متوعداً "منفذي هجوم مطار كابل بدفع الثمن". وتابع: "نستعد للرد على المتورطين بالهجوم".

وتوقّع قائد القوات المركزية بأن يشن داعش هجمات إضافية في أفغانستان، مضيفاً: "سنركز على الأمن الوقائي لتجنب هجوم مماثل في كابل".

من انفجاري مطار كابل
من انفجاري مطار كابل
صور مأساوية من تفجيري مطار كابل العرب والعالم أفغانستان صور مأساوية من تفجيري مطار كابل

وشدد على أن "داعش لن يثني الولايات المتحدة عن مهمتها في أفغانستان"، مضيفاً: "لدينا القوات الكافية لحماية مطار كابل.. ولن نوقف تزويد طالبان بالمعلومات اللازمة لتجنب اعتداءات مماثلة".

وتابع: "نركز الآن على تهديدات أخرى خطيرة في أفغانستان" حيث يحاول داعش أيضاً استهداف طائرات في كابل".

وشدد ماكينزي على مواصلة عملية الإجلاء من مطار كابل رغم التفجير، قائلاً: "سنواصل مساعدة من يريد الخروج من أفغانستان.. وهناك نحو 1000 مواطن أميركي ما زالوا في أفغانستان".

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