مشاهد مفجعة.. جثث وأشلاء بعد انفجار مطار كابل

أظهرت بعض المشاهد التي تم تداولها من محيط مطار كابل بأفغانستان صورا للجثث والأشلاء عقب وقوع انفجار، يشتبه في أن يكون انتحاريا، الخميس، بمحيط المطار، مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

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Several dead and injured, the exact number can be very high. #Kabulairport pic.twitter.com/AbvtCcNaMa — Aśvaka - آسواکا News Agency (@AsvakaNews) August 26, 2021

وأفادت الأنباء الواردة من هناك بسقوط 11 قتيلاً على الأقل إضافة إلى ما لا يقل عن 50 جريحاً.

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وبينما تحدثت مواقع أفغانية عن سقوط 11 قتيلاً وجريحاً بالانفجار، أعلن مسؤول في طالبان مقتل 13 على الأقل بينهم أطفال وإصابة كثير من حرس الحركة. كما أفادت الأنباء بوجود جنود أميركيين بين المصابين.

يأتي ذلك فيما قال الناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية جون كيربي إن الانفجار الذي وقع الخميس قرب مطار كابل أدى إلى "وقوع ضحايا".







من الانفجار قرب مطار كابل من الانفجار قرب مطار كابل من الانفجار بمحيط مطار كابل من الانفجار بمحيط مطار كابل

وكتب في تغريدة "نؤكد أن الانفجار قرب آبي غيت في مطار كابل أدى إلى وقوع عدد مجهول من الضحايا" من دون أن يوضح عدد القتلى.

وكانت دول غربية أبلغت رعاياها بضرورة مغادرة محيط مطار كابل بسبب تهديد إرهابي وصفته بريطانيا بأنه "وشيك" و"خطير جدا".

وكانت الولايات المتحدة أكدت في وقت سابق خطورة التهديد وقد أصدرت سلسلة توجيهات بهذا الشأن.

ودعت وزارة الخارجية الأميركية المتواجدين عند ثلاثة من مداخل المطار إلى "المغادرة فورا". والخميس أعلن البنتاغون أن عمليات الإجلاء التي يجريها ستستمر حتى 31 أغسطس.