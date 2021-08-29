طالبان: ننتظر إشارة واشنطن للسيطرة على مطار كابل

فيما لا تزال المخاطر مرتفعة في محيط مطار كابل، الذي يسابق الوقت قبل موعد الـ 31 من الشهر الجاري، يوم انسحاب كافة القوات الأميركية، أوضحت حركة طالبان التي سيطرت على العاصمة الأفغانية منذ نحو أسبوعين أنها تنتظر إشارة أميركية من أجل استلام المطار.

وقال مسؤول في طالبان لوكالة رويترز، اليوم الأحد، إن الحركة والقوات الأميركية المنسحبة من البلاد تهدفان إلى تسليم مطار حامد كرزاي على وجه السرعة.

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إشارة أخيرة

كما أضاف قائلا "نحن في انتظار الإشارة الأخيرة من الأميركيين لنتولى بعدها السيطرة الكاملة على مطار كابل".

إلى ذلك، أكد أن الحركة التي سيطرت على البلاد بعد تقدم خاطف، لديها فريق يضم خبراء فنيين ومهندسين مؤهلين، مستعد لإدارة المطار.

أتى ذلك، بعد أن أوضح مسؤول أمني غربي لرويترز في وقت سابق اليوم، أنه لم يبق سوى نحو ألف مدني في المطار مع دخول القوات الأميركية المرحلة الأخيرة لعملية الإجلاء.

كما أشار إلى أن حجم الحشود عند بوابات المطار تراجع بعد تحذير من هجوم آخر وشيك.

وكانت السفارة الأميركية في العاصمة الأفغانية حذرت من تهديد موثوق قد يطال محيط المطار، كذلك فعل الرئيس الأميركي جو بايدن أمس السبت.

إذ شدد في بيان إثر لقائه بمستشاريه العسكريين والأمنيين على أن "الوضع على الأرض في أفغانستان ما زال بالغ الخطورة، كما أن خطر وقوع هجوم إرهابي على المطار مرتفع جدا"، قائلا "قادتنا أبلغوني بهجوم محتمل جداً خلال الساعات الـ24 إلى الـ36 المقبلة".

تأتي تلك التحذيرات بعد أيام على تفجير انتحاري دام، أودى بحياة عشرات الأفغان، بينهم 13 جنديا من قوات المارينز.