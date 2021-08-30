شاهد.. السيارة التي أطلقت الصواريخ نحو مطار كابل تشتعل

استيقظت العاصمة الأفغانية اليوم الإثنين على دوي الصواريخ، فيما أفادت وسائل اعلام محلية بأن عدة صواريخ أطلقت من سيارة في أحد الشوارع القريبة من مطار حامد كارزاي باتجاهه.

وأظهرت مقاطع انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي سيارة مشتعلة، قيل إن الصواريخ أطلقت منها.

مادة اعلانية

بالتزامن، أوضح مسؤول أميركي ر بأن عدة صواريخ أطلقت على مطار كابل الدولي قبل أن تعترضها منظومة دفاع صاروخي.



وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، لرويترز، إن ما يصل إلى خمسة صواريخ أُطلقت، غير أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت المنظومة الدفاعية أسقطتها جميعا.

كما أضاف أن التقارير الأولية لم تشر إلى سقوط ضحايا أميركيين.

يذكر أن تلك التطورات الميدانية تأتي قبيل الساعات الأخيرة من الموعد النهائي لانسحاب القوات الأميركية من أفغانستان بعد تواجد دام 20 سنة.

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بليكن شدد في تصريحات له أمس على خطورة تلك المرحلة. وقال في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي" "هذه أخطر فترة في مهمتنا الحالية بأفغانستان وسنبذل كل ما في وسعنا.. لكن الخطر كبير للغاية".

كما أكد أن بلاده تفعل كل ما في وسعها لإخراج الأميركيين المتبقين بأمان من أفغانستان.