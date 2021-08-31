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الناتو: من المهم للغاية إبقاء مطار كابل مفتوحا

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Taliban Badri special force fighters secure the airport in Kabul on August 31, 2021, after the US has pulled all its troops out of the country to end a brutal 20-year war. (AFP)
عناصر من طالبان بمطار كابل
أفغانستان وطالبان

الناتو: من المهم للغاية إبقاء مطار كابل مفتوحا

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يتعهد بعدم "نسيان" الأفغان الذين لم يتمكنوا من المغادرة

العربية.نت، فرانس برس

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قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، الثلاثاء، إنه "من الضروري" إبقاء مطار كابل مفتوحا.

وتعهد الامين العام بعدم "نسيان" الأفغان الذين لم يتمكنوا من المغادرة أثناء عمليات الإجلاء.

وأوضح، خلال مقابلة مع وكالة "فرانس برس": "من الضروري إبقاء المطار مفتوحا لإتاحة وصول مساعدات إنسانية للشعب الأفغاني، وأيضا للتأكد من أنه يمكننا الاستمرار في إجلاء الأشخاص الذين رغبوا في المغادرة لكن لم يتمكنوا من أن يكونوا جزءا من عملية الإجلاء العسكرية".

وفرضت حركة طالبان سيطرة كاملة على مطار كابل الدولي، اليوم الثلاثاء، بعد أن غادرت آخر طائرة أميركية المطار إيذانا بنهاية أطول حرب في تاريخ الولايات المتحدة. وجابت مركبات طالبان ذهابا وإيابا المدرج الوحيد لمطار حامد كرزاي الدولي.

وسار مقاتلو طالبان المدججون بالسلاح عبر حظائر الطائرات قبل الفجر، ومروا ببعض المروحيات السبع، من طراز (سي اتش-٤٦)، والتي استخدمتها وزارة الخارجية الأميركية في عمليات الإجلاء قبل جعلها غير قابلة للتحليق.

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وأكدت حركة طالبان، بعد ساعات من مغادرة آخر القوات الأجنبية لأفغانستان أن هزيمة الولايات المتحدة شكلت "درسا كبيرا للغزاة الآخرين ولجيلنا المستقبلي".

وبعد أن فرضت طالبان سيطرة كاملة على مطار كابل بعد الانسحاب الأميركي، قال المتحدث ذبيح الله مجاهد من مدرج مطار كابل "إنه أيضا درس للعالم".

وعقد الناطق مؤتمره الصحافي بعد ساعات على إعلان وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) خروج آخر جندي أميركي من أفغانستان، ليل الاثنين الثلاثاء، لتطوى بذلك صفحة حرب استمرّت 20 سنة سيطرت في نهايتها حركة طالبان على البلاد مجدّداً.

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