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التحالف يعترض مسيرة مفخخة رابعة في الأجواء اليمنية

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مسيرة حوثية تم إسقاطها سابقاً (أرشيفية)
مسيرة حوثية تم إسقاطها سابقاً (أرشيفية)
اليمن والحوثي

التحالف يعترض مسيرة مفخخة رابعة في الأجواء اليمنية

دبي _ العربية.نت

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اعترض تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، مسيرة مفخخة رابعة في الأجواء اليمنية.

وقبيل ذلك قال تحالف دعم الشرعية في اليمن إن قوات التحالف اعترضت ودمرت 3 طائرات مسيرة مفخخة بالأجواء اليمنية.

وفي التفاصيل، اعترضت قوات التحالف ودمرت طائرة مسيرة مفخخة في الصباح الباكر بالأجواء اليمنية، وبعدها بدقائق أعلن التحالف أن قواته الجوية اعترضت ودمرت مسيّرة مفخخة ثانية، وبعد بضع ساعات، اعترضت قوات التحالف الجوية ودمرت طائرة مسيّرة مفخخة ثالثة بالأجواء اليمنية.

وأشار التحالف إلى تصعيد عدائي من ميليشيا الحوثي الإرهابية بمحاولات استهداف المدنيين.

وشدد التحالف بالقول: "نتخذ وننفذ إجراءات عملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية".

شاهد.. تدمير منصة إطلاق الطائرات المسيرة التي استهدفت مطار أبها السعودية اليمن والحوثي شاهد.. تدمير منصة إطلاق الطائرات المسيرة التي استهدفت مطار أبها

وأمس الثلاثاء، أفاد التحالف بتدمير منصة متحركة لإطلاق الطائرات المسيرة المفخخة في صنعاء، مضيفاً أن منصة الإطلاق التي دمرها في صنعاء استخدمت لإطلاق المسيرتين على مطار أبها.

يشار إلى أنه منذ فترة تواصل تلك الميليشيات محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في المملكة، في محاولات أثارت إدانات عدة دول عربية وغربية، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبة هجمات الحوثيين الإرهابية.

تأتي تلك المحاولات الحوثية المتكررة والمتصاعدة خلال الفترة الماضية، في وقت تحاول الأمم المتحدة إرساء وقف لإطلاق النار في اليمن، من أجل إعادة إطلاق المفاوضات، بغية التوصل إلى حل سلمي للنزاع المتواصل منذ سنوات.

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