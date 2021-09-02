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عباس: الاتصالات مستمرة مع واشنطن وهي مع حل الدولتين

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U.S. Secretary of State Antony Blinken meets with Palestinian President Mahmoud Abbas, in the West Bank city of Ramallah, May 25, 2021. Majdi Mohammed/Pool via REUTERS
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
أميركا وبايدن

عباس: الاتصالات مستمرة مع واشنطن وهي مع حل الدولتين

الرئيس الفلسطيني: إذا اعترفت حماس بالشرعية الدولية نستطيع تشكيل حكومة وحدة وطنية فوراً

دبي – العربية.نت

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أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن الاتصالات مستمرة مع الإدارة الأميركية، مشيراً إلى أن موقفها الحالي "جيد".

لقاء عباس بوزير الخارجية الأميركي انطوني بلينكن في رام الله في مايو الماضي
لقاء عباس بوزير الخارجية الأميركي انطوني بلينكن في رام الله في مايو الماضي

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الأربعاء عن عباس القول إنه "في اتصالات مستمرة مع الإدارة الأميركية وموقفها الحالي جيد وهي مع حل الدولتين وعدم التوسع الاستيطاني ".

وفيما يتعلق بحركة حماس، أكد الرئيس الفلسطيني "ضرورة اعتراف حركة حماس بالشرعية الدولية. وقال: "إذا اعترفت بتلك الشرعية نستطيع تشكيل حكومة وحدة وطنية فوراً".

عناصر من كتائب عزالدين القسام التابعة لحماس (أرشيفية)
عناصر من كتائب عزالدين القسام التابعة لحماس (أرشيفية)
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وحول إجراء الانتخابات الفلسطينية، قال الرئيس الفلسطيني: "لن يتم إجراء أي انتخابات دون القدس".

وأعرب عن رفضه للأفكار التي تنادي بإجرائها في القدس عن طريق الهاتف أو الإنترنت، مشدداً على أنه لا بد أن تكون صناديق الاقتراع داخل القدس كما حدث في جميع الانتخابات السابقة "لتأكيد سيادتنا على أرضنا".

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