طالبان تعلن السيطرة على بنجشير.. وتحتفل في كابل

أعلن ثلاثة مصادر من حركة طالبان مساء الجمعة سيطرة الحركة على جميع أنحاء أفغانستان، بما فيها ولاية بنجشير. وفق ما نقلت رويترز.

إلى هذا، قال أحد قادة الحركة "نسيطر الآن على أفغانستان بأكملها.. لقد هزم مثيرو الشغب وبنجشير الآن تحت قيادتنا".

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احتفالات في كابل

وأطلقت عناصر الحركة النار في سماء العاصمة الأفغانية كابل، احتفالا بسيطرة الحركة على ولاية بنجشير، معقل "جبهة المقاومة الأفغانية"، فيما ذكرت أنباء أن أحمد مسعود ونائب الرئيس الأفغاني أمر الله صالح غادرا البلاد إلى طاجيكستان.

نفي الهروب

لكن أمر الله صالح، ظهر في فيديو، ليؤكد أنه موجود في بنجشير، وأن قتالاً عنيفاً يدور بين جبهة المقاومة وحركة طالبان.

وقال صالح في الفيديو الذي نشرته TOLOnews الجمعة: "أنا في بنجشير، والظروف صعبة"، مضيفاً: "نتعرض لهجوم تشارك فيه القاعدة".

كانت الحركة أعلنت عن سيطرتها على ثاني أكبر منطقة في ولاية بنجشير، آخر بؤرة للمقاومة المناهضة لها في البلاد.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكر المتحدث باسم طالبان الحنفي وردك على حسابه في "تويتر" أنه "تم تطهير منطقة بريان الكبيرة والاستراتيجية في بنجشير بالكامل من التشكيلات الإجرامية، وهي ثاني أكبر منطقة في بنجشير".

في المقابل، تحدثت تقارير إعلامية عن فشل محاولة طالبان اقتحام بنجشير الليلة الماضية وتكبدها خسائر ملموسة.