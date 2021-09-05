.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

احتدام القتال بين طالبان والمعارضة للسيطرة على وادي بنجشير

  • الخط
Afghan resistance movement and anti-Taliban uprising forces take rest as they patrol on a hilltop in Darband area in Anaba district, Panjshir province on September 1, 2021. Panjshir -- famous for its natural defences never penetrated by Soviet forces or the Taliban in earlier conflicts -- remains the last major holdout of anti-Taliban forces led by Ahmad Massoud, son of the famed Mujahideen leader Ahmed Shah Massoud.
من قوات المقاومة في بنجشير
أفغانستان وطالبان

احتدام القتال بين طالبان والمعارضة للسيطرة على وادي بنجشير

المتحدث باسم جبهة المقاومة الأفغانية: عناصر من طالبان تمكّنت من الوصول إلى مرتفعات "دربند" على الحدود بين إقليمي كابيسا وبنجشير لكن تم صدّها، مؤكدا استمرار قوات المعارضة الأفغانية في الدفاع عن الإقليم

دبي - قناة العربية

نشر في: آخر تحديث:

أفادت التقارير القادمة من أفغانستان، الأحد، بتجدّد القتال بين عناصر طالبان وقوات المعارضة الموالية لأحمد مسعود للسيطرة على وادي بنجشير شمال العاصمة كابل، فيما أعلنت طالبان أن الحكومة الجديدة التي تشكلها الحركة في أفغانستان، سيكون الأسبوع المقبل.

وقال المتحدث باسم جبهة المقاومة الأفغانية إن عناصر من طالبان تمكّنت من الوصول إلى مرتفعات "دربند" على الحدود بين إقليمي كابيسا وبنجشير لكن تم صدّها، مؤكدا استمرار قوات المعارضة الأفغانية في الدفاع عن الإقليم.

بينما ذكر مصدر في طالبان أن تقدم عناصر الحركة نحو بنجشير تباطأ بسبب الألغام المزروعة على الطريق المؤدية إلى العاصمة بازارك ومجمّع حاكم الإقليم.

أحمد مسعود مع مسلحيه في ولاية بنجشير
أحمد مسعود مع مسلحيه في ولاية بنجشير

وبينما بقيت بنجشير آخر ولاية أفغانية صامدة في وجه الحركة المتشددة، وبحسب "رويترز"، فقد ادعى كلا الجانبين السيطرة على زمام الأمور في بنجشير، إلا أنهما يعجزان عن تقديم دليل قاطع لإثبات تلك المزاعم.

ولم تتمكن طالبان من السيطرة على بنجشير خلال فترة حكمها السابقة لأفغانستان، من عام 1996 حتى 2001.

وبحسب المتحدث باسم طالبان، بلال كريمي، فقد تمكنت الحركة من الاستيلاء على منطقتي "خنج" و"عنابة"، ما منح قواتها القدرة على السيطرة على 4 مناطق من أصل 7 في الولاية.

الجنرال ميلي يتوقع حربا أهلية وعودة الإرهاب.. ويشكك في قدرة طالبان أميركا أفغانستان وطالبان الجنرال ميلي يتوقع حربا أهلية وعودة الإرهاب.. ويشكك في قدرة طالبان
معهد واشنطن يكشف علاقة طالبان بإيران.. وتوجهات الإرهاب العالمي أميركا أفغانستان وطالبان معهد واشنطن يكشف علاقة طالبان بإيران.. وتوجهات الإرهاب العالمي

من جهتها، قالت جبهة المقاومة الوطنية الأفغانية إنها حاصرت "آلاف الإرهابيين" في ممر "خواك"، وأن طالبان تخلت عن مركباتها ومعداتها في منطقة "دشتي رواك".

وقال المتحدث باسم الجبهة، فهيم دشتي، إن "اشتباكات عنيفة" كانت متواصلة في المنطقة.

وفي منشور على "فيسبوك"، قال زعيم الجبهة، أحمد مسعود، إن بنجشير "تستمر بالوقوف بقوة"، في وجه الحركة.

وأشاد مسعود بـ"الأخوات المشرّفات"، مشيرا إلى المظاهرات النسائية التي شهدتها مدينة هرات الغربية، مطالبة بحقوق المرأة، والتي يرى أنها أظهرت أن الأفغان لن يتنازلوا عن مطالب العدالة، و"أنهم لا يخشون أي تهديدات".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
صفية العمري للعربية.نت: لم أعتزل ولن أقبل أدوارا لا تليق بي وبتاريخي صفية العمري للعربية.نت: لم أعتزل ولن أقبل أدوارا لا تليق بي وبتاريخي
المدخن أكثر عرضة للإصابة والمعاناة من كورونا.. الصحة العالمية تحذر المدخن أكثر عرضة للإصابة والمعاناة من كورونا.. الصحة العالمية تحذر
الأكثر قراءة
في بث مباشر.. كوبرا تنهي حياة مدربها في عسير في بث مباشر.. كوبرا تنهي حياة مدربها في عسير
"إيرانيون حاولوا بيعي".. فيديو لفتاة تقفز من الطابق 8
فيديو يثير غضباً في مصر.. أبلغت عنه الشرطة فضربها وسحلها! فيديو يثير غضباً في مصر.. أبلغت عنه الشرطة فضربها وسحلها!
"أنا هموت قريب جداً".. طفلة مصرية تتحدث عن وفاتها
فيديو مؤثر.. آخر كلمات جندي سعودي قبل وفاته فيديو مؤثر.. آخر كلمات جندي سعودي قبل وفاته
مثل السحر.. هذا ما يحدث عند تناول نصف كوب من الجوز يومياً مثل السحر.. هذا ما يحدث عند تناول نصف كوب من الجوز يومياً
قبل أن تذهب
الدبيبة يطالب بالتحقيق حول اشتباكات طرابلس
الدبيبة يطالب بالتحقيق حول اشتباكات طرابلس
اكتشف المزيد