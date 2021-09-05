.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

عودة الملاحة لمطار كابل.. رحلات داخلية بدون نظام رادار

  • الخط
Airport workers stand in a queue at a check point before entering the Kabul International Airport in Kabul on September 4, 2021.
مسافرون يدخول مطار كابل أمس السبت (أرشيفية)
أفغانستان وطالبان

عودة الملاحة لمطار كابل.. رحلات داخلية بدون نظام رادار

شركة "أريانا" التابعة للدولة تسير رحلات إلى ولايات هرات غرباً وقندهار جنوباً وبلخ شمالاً

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

استؤنفت بعض الرحلات الداخلية في مطار أفغانستان الدولي في كابل، حيث تسيّر شركة الخطوط الجوية الأفغانية "أريانا" التابعة للدولة رحلاتها إلى ثلاث ولايات.

وقال شيرشاه ستور، مسؤول شركة الطيران في المطار، لوكالة "أسوشييتد برس" اليوم الأحد، إن الرحلات انطلقت السبت إلى ولايات هرات غرباً وقندهار جنوباً وبلخ شمالاً، مشيراً إلى أن الرحلات تمت بدون نظام رادار يعمل في المطار.

طائرة على مدرج مطار كابل بعد الانسحاب الأميركي
طائرة على مدرج مطار كابل بعد الانسحاب الأميركي

وأوضح ستور أن ثلاث رحلات أخرى تقرر انطلاقها اليوم الأحد إلى نفس الولايات.

في الوقت ذاته، وصل فريق من الفنيين القطريين والأتراك إلى كابل الأسبوع الماضي للمساعدة في استئناف العمليات في المطار، الذي تقول الأمم المتحدة إنه ضروري لتزويد البلاد بالمساعدات الإنسانية.

وتفيد الأنباء بأن مدرج الطائرات في المطار تم إصلاحه في خطوة محدودة نحو العودة إلى الحياة الطبيعية نسبياً بعد الاضطرابات التي عمت البلاد خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

عناصر من طالبان يفتشون الداخلين لمطار كابل أمس السبت
عناصر من طالبان يفتشون الداخلين لمطار كابل أمس السبت
بسبب أفغانستان.. حرب شتائم وضغائن تشتعل بين بايدن وجونسون العرب والعالم أفغانستان وطالبان بسبب أفغانستان.. حرب شتائم وضغائن تشتعل بين بايدن وجونسون

وتمثل إعادة فتح المطار، وهو شريان حياة حيوي سواء إلى الخارج أو في داخل أفغانستان، أولوية قصوى لطالبان في ظل سعيها لاستعادة النظام بعد سيطرتها السريعة على كابل في 15 أغسطس الماضي.

ومطار كابل مغلق منذ انتهاء جسر جوي ضخم بقيادة الولايات المتحدة لنقل رعاياها ورعايا دول غربية أخرى وأفغان ساعدوا الغرب.

ومع انتهاء العملية في آخر أغسطس آب، لم يتسن إجلاء الآلاف الذين أرادوا الخروج من أفغانستان خوفاً على حياتهم في ظل حكم طالبان.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
أسوأ من حافة المرحاض.. سطح هاتفك الجوال مرتع للبكتيريا أسوأ من حافة المرحاض.. سطح هاتفك الجوال مرتع للبكتيريا
صفية العمري للعربية.نت: لم أعتزل ولن أقبل أدوارا لا تليق بي وبتاريخي صفية العمري للعربية.نت: لم أعتزل ولن أقبل أدوارا لا تليق بي وبتاريخي
الأكثر قراءة
في بث مباشر.. كوبرا تنهي حياة مدربها في عسير في بث مباشر.. كوبرا تنهي حياة مدربها في عسير
"إيرانيون حاولوا بيعي".. فيديو لفتاة تقفز من الطابق 8
فيديو يثير غضباً في مصر.. أبلغت عنه الشرطة فضربها وسحلها! فيديو يثير غضباً في مصر.. أبلغت عنه الشرطة فضربها وسحلها!
"أنا هموت قريب جداً".. طفلة مصرية تتحدث عن وفاتها
فيديو مؤثر.. آخر كلمات جندي سعودي قبل وفاته فيديو مؤثر.. آخر كلمات جندي سعودي قبل وفاته
مثل السحر.. هذا ما يحدث عند تناول نصف كوب من الجوز يومياً مثل السحر.. هذا ما يحدث عند تناول نصف كوب من الجوز يومياً
قبل أن تذهب
الدبيبة يطالب بالتحقيق حول اشتباكات طرابلس
الدبيبة يطالب بالتحقيق حول اشتباكات طرابلس
اكتشف المزيد