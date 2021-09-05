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غينيا.. إطلاق نار كثيف وسط كوناكري والجيش ينتشر في الشوارع

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Police officers walk towards protesters, as they continue to throw stones and block roads during mass protests after preliminary results were released in Conakry on October 23, 2020. Guinea, gripped by days of post-election violence, suffered widespread internet disruptions on October 23, 2020, after preliminary results showed a victory for President Alpha Conde.
قوات أمن في كوناكري عاصمة غينيا (أرشيفية)

غينيا.. إطلاق نار كثيف وسط كوناكري والجيش ينتشر في الشوارع

سكان في منطقة كالوم أفادوا بأن عدداً من الجنود يأمرون السكان بالعودة إلى منازلهم وعدم مغادرتها

العربية.نت - وكالات

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دوّى صوت إطلاق نار كثيف من أسلحة رشاشة وسط عاصمة غينيا، كوناكري، صباح الأحد، فيما شوهد عدد كبير من الجنود في الشوارع.

ولم يرد أي تفسير بعد للتوتر المفاجئ وسط كوناكري، حيث مقر الرئاسة ومؤسسات الدولة ومكاتب تجارية، فيما التزمت السلطات الصمت حتى الآن.

من كوناكري (أرشيفية)
من كوناكري (أرشيفية)

وتحدّث سكان في منطقة كالوم (التي تشمل وسط العاصمة) تواصلت معهم وكالة "فرانس برس" عن "إطلاق نار كثيف.

وأفادوا بأنهم شاهدوا عدداً من الجنود يأمرون السكان بالعودة إلى منازلهم وعدم مغادرتها.

بدورها، نقلت وكالة "رويترز" عن شهود عيان وقوع "إطلاق نار كثيف في وسط كوناكري".

جنود من الجيش الغيني (أرشيفية)
جنود من الجيش الغيني (أرشيفية)
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وقال مصدر عسكري لـ"رويترز" إنه تم إغلاق الجسر الوحيد الذي يربط البر الرئيسي بحي كالوم، وتمركز العديد من الجنود بعضهم مدجج بالسلاح حول القصر الرئاسي.

كما ذكر مسؤول حكومي كبير لـ"رويترز" أن "الرئيس، ألفا كوندي، لم يصب بأذى لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى"، بينما قال إنه "رأى مدنياً مصاباً بأعيرة نارية".

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