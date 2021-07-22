.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

غينيا تتراجع عن قرار انسحابها من أولمبياد طوكيو

وزير الرياضة الغيني

غينيا تتراجع عن قرار انسحابها من أولمبياد طوكيو

متابع الغاء المتابعة

كوناكري -فرانس برس

نشر في: آخر تحديث:

أدت غينيا الخميس عن قرارها بالانسحاب من أولمبياد طوكيو الذي يُفتتح رسمياً الجمعة، وذلك بحسب ما أعلن وزير الرياضة ساونوسي بانتاما سو.

وقال وزير الرياضة في بيان "منحت الحكومة، وبعد الحصول على ضمانات من الجهات الصحية، موافقتها على مشاركة رياضيينا في الأولمبياد الثاني والثلاثين في طوكيو".

وكان بانتاما سو أعلن الأربعاء أن بلاده التي ستشارك في طوكيو بوفد صغير من خمسة رياضيين، ألغت مشاركتها بسبب "كوفيد-19".

وتحدث مصدر مقرب من حكومة كوناكري عن مشاكل مالية لتبرير انسحاب هذه الدولة الفقيرة الواقعة في غرب إفريقيا.

وكتب وزير الرياضة الأربعاء في رسالة موجهة الى رئيس اللجنة الأولمبية الغينية اطلعت وكالة فرانس برس على مضمونها "بسبب عودة ظهور متحورات كوفيد-19، وحرصاً منها على الحفاظ على صحة الرياضيين الغينيين، قررت الحكومة بأسف إلغاء مشاركة غينيا" في ألعاب طوكيو.

وقال مصدر مقرب من الحكومة، رفض الكشف عن هويته، لوكالة فرانس برس، إن "تكاليف المشاركة باهظة، ولهذا السبب لا تستطيع الوزارة الدفع" من دون المزيد من التفاصيل.

من جهتها، أثارت الصحافة الغينية مساء الأربعاء مشاكل مكافآت غير مسددة. وستمثَّل غينيا التي لم تفز بميدالية في 11 مشاركة سابقة في الألعاب الأولمبية ، في طوكيو بفاتوماتا ياري كامارا (مصارعة حرة)، مامادو سامبا باه (جودو)، فاتوماتا لامارانا توريه ومامادو طهيرو باه (سباحة) وأيساتا دين كونتيه (ألعاب القوى، 100 م سيدات).

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فيديو يصدم التونسيين.. جثث كورونا بجانب قمامة مستشفى فيديو يصدم التونسيين.. جثث كورونا بجانب قمامة مستشفى
جديد قاتلة زوجها بسبب نفقات العيد.. قصة حب وحياة سعيدة جديد قاتلة زوجها بسبب نفقات العيد.. قصة حب وحياة سعيدة
الأكثر قراءة
جديد قاتلة زوجها بسبب نفقات العيد.. قصة حب وحياة سعيدة جديد قاتلة زوجها بسبب نفقات العيد.. قصة حب وحياة سعيدة
يحمي قلبك ويقي من أمراض عديدة.. هذا أفضل مشروب على وجه الأرض يحمي قلبك ويقي من أمراض عديدة.. هذا أفضل مشروب على وجه الأرض
أفشى أسرار مرض ياسمين عبدالعزيز.. إجراء ضد طبيب أفشى أسرار مرض ياسمين عبدالعزيز.. إجراء ضد طبيب
بعد تعرضها لأزمات عديدة.. ريهام سعيد تعتزل الإعلام بعد تعرضها لأزمات عديدة.. ريهام سعيد تعتزل الإعلام
تواصل الاحتجاجات في مدن إيرانية.. متظاهرون يحرقون دبابة في الأهواز تواصل الاحتجاجات في مدن إيرانية.. متظاهرون يحرقون دبابة في الأهواز
تفاصيل بشعة بالعثور على جثتي مصري وحبيبته في حالة تعفن تفاصيل بشعة بالعثور على جثتي مصري وحبيبته في حالة تعفن
قبل أن تذهب
إسرائيل تشن حربا لتقويض قوة إيران العسكرية دون تصعيد.. لماذا تقصف حمص؟
إسرائيل تشن حربا لتقويض قوة إيران العسكرية دون تصعيد.. لماذا تقصف حمص؟
اكتشف المزيد