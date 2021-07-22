غينيا تتراجع عن قرار انسحابها من أولمبياد طوكيو

أدت غينيا الخميس عن قرارها بالانسحاب من أولمبياد طوكيو الذي يُفتتح رسمياً الجمعة، وذلك بحسب ما أعلن وزير الرياضة ساونوسي بانتاما سو.

وقال وزير الرياضة في بيان "منحت الحكومة، وبعد الحصول على ضمانات من الجهات الصحية، موافقتها على مشاركة رياضيينا في الأولمبياد الثاني والثلاثين في طوكيو".

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وكان بانتاما سو أعلن الأربعاء أن بلاده التي ستشارك في طوكيو بوفد صغير من خمسة رياضيين، ألغت مشاركتها بسبب "كوفيد-19".

وتحدث مصدر مقرب من حكومة كوناكري عن مشاكل مالية لتبرير انسحاب هذه الدولة الفقيرة الواقعة في غرب إفريقيا.

وكتب وزير الرياضة الأربعاء في رسالة موجهة الى رئيس اللجنة الأولمبية الغينية اطلعت وكالة فرانس برس على مضمونها "بسبب عودة ظهور متحورات كوفيد-19، وحرصاً منها على الحفاظ على صحة الرياضيين الغينيين، قررت الحكومة بأسف إلغاء مشاركة غينيا" في ألعاب طوكيو.

وقال مصدر مقرب من الحكومة، رفض الكشف عن هويته، لوكالة فرانس برس، إن "تكاليف المشاركة باهظة، ولهذا السبب لا تستطيع الوزارة الدفع" من دون المزيد من التفاصيل.

من جهتها، أثارت الصحافة الغينية مساء الأربعاء مشاكل مكافآت غير مسددة. وستمثَّل غينيا التي لم تفز بميدالية في 11 مشاركة سابقة في الألعاب الأولمبية ، في طوكيو بفاتوماتا ياري كامارا (مصارعة حرة)، مامادو سامبا باه (جودو)، فاتوماتا لامارانا توريه ومامادو طهيرو باه (سباحة) وأيساتا دين كونتيه (ألعاب القوى، 100 م سيدات).