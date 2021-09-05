قبرص: لن نستسلم أمام ممارسات تركيا "غير القانونية"

قال وزير الدفاع القبرصي شارالامبوس بيتريدس اليوم الأحد، إن بلاده لن تستسلم أمام ما وصفها بأنها "أعمال غير قانونية ومواقف غير مقبولة" من الجانب التركي.

ونقلت وكالة الأنباء القبرصية عن الوزير قوله "نرد بكل الوسائل المتاحة، من خلال عضويتنا في الاتحاد الأوروبي والتحالفات الاستراتيجية مع جميع دول الجوار والدبلوماسية الدولية، سعيا لتعزيز مواقفنا ومقترحاتنا".

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وأضاف "أوضحنا للمجتمع الدولي أن التسوية القبرصية لن تحيد عن قرارات الأمم المتحدة والإطار المتفق عليه بشأن اتحاد ذي منطقتين وطائفتين".

تصدر فكر الإخوان

واتهم وزير الدفاع القبرصي تركيا في تصريحات سابقة بأنها تزعزع استقرار المنطقة وتصدر فكر الإخوان من أجل مصالحها، متوقعاً فرض عقوبات أوروبية قريبة عليها بسبب سلوكها وتصرفاتها الأخيرة.

وأضاف في تصريح لـ"العربية/الحدث"، أن المجتمع الدولي يطالب أنقرة بالتراجع فوراً عن خطواتها في فاروشا.

كما تابع أن بلاده تأمل بتعزيز التعاون العسكري مع السعودية ودول الخليج، مشيراً إلى أنها قررت زيادة التعاون العسكري مع مصر لأهميتها في استقرار المنطقة.

ولفت إلى أن تصرفات تركيا تعيق التوصل إلى حل لنزاع فاروشا، مشدداً على أنها تجاهلت كل القرارات الأممية المتعلقة بالبلدين.

وأضاف أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد رفض التعاون من أجل حل القضايا الخلافية.

كذلك أعلن أن بلاده ستكمل التنقيب عن النفط والغاز في مياهها الإقليمية.