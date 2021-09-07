.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"قيدونا وقتلوها".. طالبان تعدم امرأة حامل أمام أطفالها

  • الخط
نيجار ماسومي (CNN)
نيجار ماسومي (CNN)

"قيدونا وقتلوها".. طالبان تعدم امرأة حامل أمام أطفالها

دبي – العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

رغم وعودهم المتكررة بعدم الاعتداء أو قمع النساء والانتقاص من حقوقهن، هناك جريمة جديدة تضاف إلى انتهاكات طالبان المستمرة منذ أشهر.

فبعد قتل فنانين محليين وهروب آخرين وأخريات من العنف، قتلت طالبان شرطية حاملا أمام عائلتها ليل السبت، في إقليم غور، بحسب ما أكد نجلها وشقيقتها لشبكة "سي إن إن".

زيجات سريعة بهدف الفرار.. تقارير تفضح ما حدث في كابل العرب والعالم زيجات سريعة بهدف الفرار.. تقارير تفضح ما حدث في كابل

وقالت شقيقتها إن الاسم الكامل للضحية هو نيجار ماسومي، فيما أكد مقتلها أيضاً صحافي محلي في غور، والذي قال إنها كانت تعمل في سجن غور، وكانت حاملاً في شهرها الثامن عندما توفيت.

وأظهر مقطع فيديو نشرته "سي إن إن" لابنها محمد حنيف، وهو يروي روايته عن جريمة القتل، قائلاً إن عناصر طالبان دخلوا المنزل الذي تعيش فيه عائلته، حيث اقتادوه وإخوته إلى الخارج وقيدوهم.

تظاهرات ضد طالبان في كابل
تظاهرات ضد طالبان في كابل

وقال حنيف "قتلوا والدتنا أمام أعيننا وقتلوها بسكين".

طالبان تنفي

في المقابل، قال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد، إن الحركة على علم بالحادث، مؤكداً أن "طالبان لم تقتلها، وتحقيقاتنا مستمرة".

وعزا مجاهد مقتل الشرطية إلى "العداء الشخصي أو أي شيء آخر"، مضيفاً أن "طالبان أعلنت العفو عن الأشخاص الذين عملوا في الإدارة السابقة".

يشار إلى أن بعض النساء الأفغانيات تختار بالفعل البقاء في المنزل مع تزايد المخاوف على سلامتهن، حيث تشتري بعض العائلات البرقع الكامل للقريبات، لكن أخريات نزلن إلى الشوارع، مخاطرات بسلامتهن في الاحتجاجات للمطالبة بحقوق متساوية في ظل حكم طالبان والمشاركة الكاملة في الحياة السياسية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
حادث مروع في السعودية.. ولقطات موثقة تقشعر لها الأبدان حادث مروع في السعودية.. ولقطات موثقة تقشعر لها الأبدان
صدمة بصعيد مصر.. سيدتان سممتا طفلا وشنقتاه لخلاف مع أمه صدمة بصعيد مصر.. سيدتان سممتا طفلا وشنقتاه لخلاف مع أمه
الأكثر قراءة
فنانة مصرية تفجّر مفاجأة: تعرضت للتحرش أثناء التصوير فنانة مصرية تفجّر مفاجأة: تعرضت للتحرش أثناء التصوير
للاستمتاع بشباب ما بعد الـ60.. إليك 7 نصائح هامة للاستمتاع بشباب ما بعد الـ60.. إليك 7 نصائح هامة
تكنولوجيا مرعبة بعد 29 عاماً.. هكذا ستكون الحياة على الأرض تكنولوجيا مرعبة بعد 29 عاماً.. هكذا ستكون الحياة على الأرض
6 استخدامات لكاميرا الهاتف الذكي قد لا تعرفها 6 استخدامات لكاميرا الهاتف الذكي قد لا تعرفها
7 أطعمة ومشروبات مرّة.. لكن مفيدة جدا للجهاز الهضمي 7 أطعمة ومشروبات مرّة.. لكن مفيدة جدا للجهاز الهضمي
خطوة محيرة.. لماذا يعيد محمد رمضان إحياء قضية الطيار الراحل؟ خطوة محيرة.. لماذا يعيد محمد رمضان إحياء قضية الطيار الراحل؟
قبل أن تذهب
بالتصويت العقابي.. توقعات بخسارة كبيرة لحزب العدالة والتنمية المغربي
بالتصويت العقابي.. توقعات بخسارة كبيرة لحزب العدالة والتنمية المغربي
اكتشف المزيد