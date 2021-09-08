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اشتباكات في سجني كتسيعوت ورامون في إسرائيل

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اشتباكات في سجني كتسيعوت ورامون في إسرائيل

مراسل العربية: الاشتباكات في سجن كتسيعوت بين أسرى من الجهاد وحراس السجن

دبي - العربية.نت

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اندلعت اشتباكات، الأربعاء، بسجني كتسيعوت ورامون في إسرائيل، وفق مراسل "العربية".

ووقعت الاشتباكات في سجن كتسيعوت، بحسب المراسل، بين أسرى من الجهاد وحراس السجن.

هروب 6 أسرى فلسطينيين من سجن إسرائيلي عبر حفرهم نفقاً العرب والعالم هروب 6 أسرى فلسطينيين من سجن إسرائيلي عبر حفرهم نفقاً

من جهتها، ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن وحدة من قوات النخبة التابعة لمصلحة السجون توجهت إلى سجن كتسيعوت للمساعدة في السيطرة على اضطرابات هناك.

في المقابل قالت اللجنة المركزية لفتح، إن الأسرى في السجون الإسرائيلية يتعرضون لحملة غير مسبوقة.

هروب 6 أسرى

تأتي هذه التطورات بعدما تمكن 6 أسرى فلسطينيين من الهرب من سجن جلبوع، المحاذي لمدينة بيسان، فجر الاثنين عن طريق نفق قاموا بحفره.

وبلغ طول النفق الذي حفروه عشرات الأمتار، وتم اكتشاف فتحة على بُعد أمتار قليلة خارج أسوار السجن.

من سجن جلبوع (أرشيفية من فرانس برس)
من سجن جلبوع (أرشيفية من فرانس برس)

كما تشير التقديرات إلى أن الأسرى الستة من جنين، وقد يكونون نجحوا في الدخول إلى شمال الضفة الغربية.

اقتحامات ومداهمات

إلى ذلك شنت القوات الإسرائيلية ليل الثلاثاء وفجر الأربعاء، حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في محافظة جنين، واعتقلت 6 مواطنين بينهم أقارب لأسرى "جلبوع" الستة، وهدمت مجمعاً للمركبات، وجرفت حقولاً واقتلعت أشجار زيتون.

وفي غضون ذلك، اعتقلت أيضاً، خلال عمليات دهم وتفتيش في بلدتي عرابة ويعبد، 6 مواطنين بينهم أسرى محررون وأقرباء للأسرى الهاربين.

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