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وزير إسرائيلي: أحد الفلسطينيين الهاربين قد يكون وصل للضفة

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سجن جلبوع (أ ف ب)

وزير إسرائيلي: أحد الفلسطينيين الهاربين قد يكون وصل للضفة

رئيس الأركان: "هناك تداعيات إقليمية وفي جبهات أخرى نتيجة لحادث الهروب من سجن جلبوع ونستعد لكل السيناريوهات"

دبي - العربية.نت

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نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم السبت، عن وزير الأمن الداخلي عومر بارليف القول إن أحد السجينين الفلسطينيين اللذين ما زالا هاربين من سجن جلبوع يعتقد أنه تمكن من الوصول إلى الضفة الغربية. وأضاف أن ثاني الفلسطينيين "يمكن أن يكون على أي من جانبي الخط الأخضر".

جاء ذلك عقب اعتقال أربعة من الأسرى الفلسطينيين الستة الذين فروا الأسبوع الماضي من سجن جلبوع.

مشاهد جديدة لاعتقال الشرطة الإسرائيلية أسيرين اثنين آخرين ممن فروا من سجن جلبوع
مشاهد جديدة لاعتقال الشرطة الإسرائيلية أسيرين اثنين آخرين ممن فروا من سجن جلبوع

وذكر متحدث أن رئيس الأركان عقد جلسة لتقييم الوضع مع قائد المنطقة الشمالية في الشرطة ومندوبي الشاباك وحرس الحدود ومصلحة السجون وقادة الوحدات الخاصة.

وقال رئيس الأركان الإسرائيلي "هناك تداعيات إقليمية وفي جبهات أخرى نتيجة لحادث الهروب من سجن جلبوع ونستعد لكل السيناريوهات".

ونقل متحدث عن قيادة كتائب القسام أنها قررت أن أي صفقة تبادل قادمة لن تتم إلا بتحرير السجناء الفلسطينيين المقبوض عليهم.

صور لحظة إلقاء القبض على اثنين من الأسرى من أصل ٦ هربوا من سجن جلبوع
صور لحظة إلقاء القبض على اثنين من الأسرى من أصل ٦ هربوا من سجن جلبوع

وأعلنت السلطات الإسرائيلية، السبت، اعتقال 4 سجناء من بين 6 فلسطينيين هربوا من سجن جلبوع شديد التحصين شمال إسرائيل قبل أيام.

وأفادت مصادر إسرائيلية باعتقال أسيرين آخرين فرا من سجن جلبوع في جبل الطور، هما زكريا الزبيدي ومحمد العارضة، في جبل الطور قرب القدس. وقالت الشرطة الإسرائيلية: "تم إلقاء القبض على سجينَين آخرين قبل مدة قصيرة.. بينما كانا يختبئان في مرآب للشاحنات".

وكانت أجهزة الأمن الإسرائيلية اعتقلت الأسيرين الهاربين يعقوب قادري ومحمود العارضة مساء الجمعة في مدينة الناصرة شمال إسرائيل، ما يرفع عدد السجناء الفارين الذين تم القبض عليهم إلى أربعة.

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وتزامنا، قال متحدث عسكري إسرائيلي في تغريدة على "تويتر"، في وقت مبكر اليوم السبت، إن طائرات مقاتلة إسرائيلية ضربت مواقع تابعة لحركة حماس في قطاع غزة، ردا على إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل مساء الجمعة.

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