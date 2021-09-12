.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

إسرائيل: إيران تدرب مجموعات إرهابية على تشغيل المسيّرات

  • الخط
A handout picture provided by the Iranian Army's official website on September 11, 2020, shows an Iranian Simorgh drone during the second day of a military exercise in the Gulf, near the strategic strait of Hormuz in southern Iran. The Iranian navy began on September 10 a three-day exercise in the Sea of Oman near the strategic Strait of Hormuz, deploying an array of warships, drones and missiles. One of the exercise's objectives is to devise tactical offensive and defensive strategies for safeguarding the country's territorial waters and shipping lanes, the military said on its website.
درون إيرانية الصنع

إسرائيل: إيران تدرب مجموعات إرهابية على تشغيل المسيّرات

دبي – العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

كشف وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الأحد، أن قاعدة كاشان الجوية الإيرانية تستخدم لتدريب مجموعات من اليمن والعراق وسوريا ولبنان لتشغيل طائرات مسيرة إيرانية من أجل تنفيذ هجمات إقليمية.

وأضاف غانتس في مؤتمر عقد في جامعة رايخمان، أن تلك المجموعات تلقت تدريبات على كيفية تشغيل طائرات مسيرة إيرانية الصنع في قاعدة كاشان شمال أصفهان.

هجمات الدرون في أربيل.. بشعارات فصائل موالية لطهران العراق هجمات الدرون في أربيل.. بشعارات فصائل موالية لطهران

كذلك، قال إن "إيران مسؤولة عن عشرات الأعمال الإرهابية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وتعمل لصالحها ميليشيات في اليمن والعراق ودول أخرى"، وفق ما نقل موقع "Ynews".

ميليشات إيران في العراق

يذكر أن الميليشيات المسلحة الموالية لإيران في العراق شهدت تحوّلاً في استراتيجية عملها عبر اعتماد الطائرات المسيّرة.

وأشار الجنرال كينيث ماكينزي، قائد القيادة المركزية الأميركية في الشرق الأوسط، في يونيو الماضي، إلى أن الجماعات المسلحة التابعة لإيران، التي تريد إخراج القوات الأميركية من العراق، باتت تستخدم المسيّرات (درونز).

درون (تعبيرية - آيستوك)
درون (تعبيرية - آيستوك)

في موازاة ذلك، أعلنت القيادة المركزية الأميركية في أغسطس الماضي، أن المسيرات التي ضربت الناقلة "ميرسر ستريت" في 29 يوليو الفائت إيرانية، حيث تم تحميلها بمتفجرات من النوع العسكري، وتسببت في مقتل شخصين.

حماس والحوثي

كذلك، أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في مايو الماضي، أنها نفذت هجمات على أهداف إسرائيلية باستخدام بطائرات دون طيار مفخخة من طراز "شهاب" محلية الصنع.

طائرة درون مفخخة
طائرة درون مفخخة

وفي اليمن، تستخدم ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، الطائرات المسيرة المفخخة لشن هجمات لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية داخل المملكة العربية السعودية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فنانة أفغانستان الشهيرة تروي: طلبت من خطيبي قتلي! فنانة أفغانستان الشهيرة تروي: طلبت من خطيبي قتلي!
"عالم بلا إنترنت لأشهر".. عاصفة شمسية قد تضرب الأرض
الأكثر قراءة
مصر تكشف تفاصيل فيديو رقص عراة على شظايا مصابيح مصر تكشف تفاصيل فيديو رقص عراة على شظايا مصابيح
صورة الطبيب الذي أمر ممرضه بالسجود لكلبه في القاهرة صورة الطبيب الذي أمر ممرضه بالسجود لكلبه في القاهرة
الممرض الذي أمره طبيب مصري بالسجود لكلبه يكشف عن السبب الممرض الذي أمره طبيب مصري بالسجود لكلبه يكشف عن السبب
أستاذ بالجامعة نهاراً وعامل بيتزا ليلاً.. قصة ملهمة لشاب مصري أستاذ بالجامعة نهاراً وعامل بيتزا ليلاً.. قصة ملهمة لشاب مصري
مصر..العثور على جثة معيد هندسة في النيل بعد تغيبه 10 أيام  مصر..العثور على جثة معيد هندسة في النيل بعد تغيبه 10 أيام 
إدمان وجنون وانتحار.. تصريحات صادمة للفنان المصري خالد الصاوي إدمان وجنون وانتحار.. تصريحات صادمة للفنان المصري خالد الصاوي
قبل أن تذهب
مدير وكالة الطاقة الذرية يزور إيران في توقيت حساس.. لماذا؟
مدير وكالة الطاقة الذرية يزور إيران في توقيت حساس.. لماذا؟
اكتشف المزيد