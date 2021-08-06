.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

واشنطن: المسيرات التي ضربت الناقلة "ميرسر ستريت" إيرانية

A picture taken on August 3, 2021 shows the Israeli-linked Japanese-owned tanker MT Mercer Street, off the port of the Gulf Emirate of Fujairah in the United Arab Emirates. On July 29, two crew members of the tanker MT Mercer Street, managed by a prominent Israeli businessman's company, were killed in what appears to be a drone attack off Oman, the vessel's London-based operator and the US military say, with Israel blaming Iran. (File photo: AFP)
ناقلة ميرسر ستريت (فرانس برس)

واشنطن: المسيرات التي ضربت الناقلة "ميرسر ستريت" إيرانية

الناقلة تعرضت لهجومين فاشلين من طائرات مسيرة في مساء 29 يوليو

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت القيادة المركزية الأميركية في بيان اليوم الجمعة، أن المسيرات التي ضربت الناقلة "ميرسر ستريت" في 29 يوليو الفائت، إيرانية.

وأكدت أن فريقاً متخصصاً في المتفجرات من حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس رونالد ريغن" فحص الأدلة وأجرى مقابلات مع أفراد الطاقم الناجين.

مجموعة السبع: إيران متورطة بالهجوم على "ميرسر ستريت" إيران مجموعة السبع: إيران متورطة بالهجوم على "ميرسر ستريت"

فقد كشف الفريق أن الناقلة تعرضت لهجومين فاشلين من طائرات مسيرة في مساء 29 يوليو، مشيرة إلى أن الطاقم أبلغ عن الهجمات عبر نداءات استغاثة.

ووجد المحققون بقايا صغيرة لطائرة واحدة على الأقل من الطائرات بدون طيار في الناقلة، والتي استعادها الطاقم من مياه البحر.

كذلك، توصل الفريق إلى أن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالناقلة كانت نتيجة هجوم ثالث بدون طيار في 30 يوليو.

صور الحطام (من بيان القيادة الأميركية)
صور الحطام (من بيان القيادة الأميركية)

مقتل شخصين إيراني وبريطاني

وتم تحميل هذه الطائرة بدون طيار بمتفجرات من النوع العسكري، وتسببت في مقتل شخصين، وهما من أعضاء الطاقم ربان السفينة وهو مواطن روماني بالإضافة إلى مواطن بريطاني كان جزءًا من وحدة الأمن.

من بيان القيادة الأميركية
  • من بيان القيادة الأميركية
  • من بيان القيادة الأميركية
2 صور
من بيان القيادة الأميركية
من بيان القيادة الأميركية
من بيان القيادة الأميركية
من بيان القيادة الأميركية

في موازاة ذلك، تسبب الانفجار الذي أعقب اصطدام الطائرة بدون طيار في إحداث ثقب بقطر 6 أقدام تقريباً في الجانب العلوي لحجرة الطيارين وألحق أضرارًا بالغة بالجزء الداخلي.

من بيان القيادة الأميركية
من بيان القيادة الأميركية

الطائرة زودت بمادة RDX

وأظهرت الاختبارات الكيميائية على وجود مادة متفجرة تعتمد على النترات وتم تحديدها على أنها RDX، ما يشير إلى أن الطائرة بدون طيار قد تم تزويدها لإحداث إصابة وتدمير.

كذلك، تمكن خبراء المتفجرات من استعادة عدة قطع من هذه الطائرة بدون طيار الثالثة، بما في ذلك المثبت الرأسي (جزء من الجناح) والمكونات الداخلية التي كانت متطابقة تقريباً مع قطع تم جمعها سابقاً من الطائرات بدون طيار الهجومية الإيرانية أحادية الاتجاه.

من بيان القيادة الأميركية
من بيان القيادة الأميركية

كما ذكر البيان أن المسافة من الساحل الإيراني إلى مواقع الهجمات كانت ضمن نطاق الطائرات بدون طيار الهجومية أحادية الاتجاه الإيرانية الموثقة.

وخلص الخبراء الأميركيون إلى أدلة على أن هذه الطائرة بدون طيار تم إنتاجها في إيران.

وكانت سفينة "ميرسر ستريت" التي تديرها شركة إسرائيلية قد تعرضت لهجوم بطائرة مسيّرة، ما أسفر عن مقتل اثنين من طاقمها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بائع منعت بلدته حزب الله من إطلاق الصواريخ فقطع رزقه! بائع منعت بلدته حزب الله من إطلاق الصواريخ فقطع رزقه!
هكذا أثّرت قيود كورونا على نظر أطفالنا.. دراسة تكشف هكذا أثّرت قيود كورونا على نظر أطفالنا.. دراسة تكشف
الأكثر قراءة
أثارت ضجة بمصر.. أثارت ضجة بمصر.. "فتاة الفستان": هددوني بالرسوب ونفذوا
صور صادمة.. 3 شبان يسحلون مصرية لسرقتها في الشارع صور صادمة.. 3 شبان يسحلون مصرية لسرقتها في الشارع
8 وظائف بالمجمعات التجارية في السعودية يُمنع عمل الوافدين بها 8 وظائف بالمجمعات التجارية في السعودية يُمنع عمل الوافدين بها
سائق لبناني: نقلت الأمونيوم مرتين من المرفأ لمعقل حزب الله سائق لبناني: نقلت الأمونيوم مرتين من المرفأ لمعقل حزب الله
رفضت الزواج.. مصرية تلقي ابنتها من الطابق السادس رفضت الزواج.. مصرية تلقي ابنتها من الطابق السادس
برشلونة يعلن رحيل ليونيل ميسي برشلونة يعلن رحيل ليونيل ميسي
قبل أن تذهب
ماريا قحطان.. صوت اليمن النابض وسط ركام الحرب
ماريا قحطان.. صوت اليمن النابض وسط ركام الحرب
اكتشف المزيد