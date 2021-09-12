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صومالي يطعن 4 نساء وطفلا في إيطاليا

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الشرطة الإيطالية
الشرطة الإيطالية

صومالي يطعن 4 نساء وطفلا في إيطاليا

دبي - العربية.نت

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اعتقلت الشرطة الإيطالية طالب لجوء صوماليا، بعد أن طعن أربع نساء وطفلا عمره ستة أعوام في بلدة ريميني السياحية مساء السبت. وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا).

وقالت الوكالة إن المحققين يستبعدون حاليا أن يكون الإرهاب هو الدافع وراء هذه الجريمة.

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ووصفت وزيرة الداخلية لوسيانا لامورجيس الحادث بأنه "خطير للغاية"، وقالت في بيان إنها ستكون في ريميني يوم الاثنين لحضور اجتماع أمني.

فيما ذكرت تقارير إعلامية إيطالية أن الرجل أصاب امرأتين مراقبتين للتذاكر في حافلة بسكين، ثم لاذ بالفرار ليطعن بعد ذلك ثلاثة أشخاص آخرين بينهم الطفل.

وقالت الوكالة إن الرجل الصومالي البالغ من العمر 26 عاما موجود في إيطاليا منذ بضعة أشهر وتقدم بطلب للحصول على وضع لاجئ.

وأضافت أنه كان في أوروبا منذ عام 2015 وتقدم بالفعل بطلب للحصول على صفة لاجئ في الدنمارك والسويد وألمانيا وهولندا.

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