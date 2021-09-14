تظاهرات بقندهار ضد طالبان احتجاجاً على أوامر طرد من المساكن

قال مسؤول حكومي سابق وتلفزيون محلي إن آلاف الأفغان احتجوا اليوم الثلاثاء، بمدينة قندهار في جنوب البلاد، وذلك بعد مطالبة السكان بإخلاء مجمع سكني لعائلات من الجيش وقوات الأمن، وفقاً لوكالة رويترز.

وتجمع المحتجون أمام منزل الحاكم في قندهار بعد مطالبة نحو 3 آلاف أسرة بمغادرة المجمع، وذلك وفق ما ذكره المسؤول الحكومي السابق الذي شاهد الحشد.

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وأظهرت لقطات مصورة بثتها وسائل إعلام محلية حشوداً من الناس يسدون طريقاً في المدينة.

ويقيم في المنطقة التي يشملها أمر الإخلاء أناس أغلبهم من أسر جنرالات متقاعدين وأعضاء آخرين في قوات الأمن.

وذكر المسؤول؛ الذي تحدث مع بعض المعنيين بالقرار، أنه جرى إمهال الأسر، التي يقيم بعضها في المنطقة منذ نحو 30 عاماً، 3 أيام للمغادرة.

ولم يرد متحدث باسم حركة طالبان على طلب للتعقيب بشأن أوامر الإخلاء.

وانتهت احتجاجات متفرقة ضد الحركة، التي وصلت إلى السلطة بعد سيطرتها على العاصمة كابل قبل نحو شهر، باشتباكات دموية في بعض الأحيان. غير أنه لم ترد تقارير مؤكدة عن أعمال عنف اليوم.