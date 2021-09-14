.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

تظاهرات بقندهار ضد طالبان احتجاجاً على أوامر طرد من المساكن

  • الخط
مظاهرة ضد «طالبان» بعد مطالبة السكان بإخلاء مجمع سكني لعائلات من الجيش وقوات الأمن في قندهار (رويترز)
مظاهرة ضد طالبان بعد مطالبة السكان بإخلاء مجمع سكني في قندهار (رويترز)
أفغانستان وطالبان

تظاهرات بقندهار ضد طالبان احتجاجاً على أوامر طرد من المساكن

رويترز: أوامر الطرد في قندهار شملت أسر أعضاء سابقين في الجيش والأمن

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال مسؤول حكومي سابق وتلفزيون محلي إن آلاف الأفغان احتجوا اليوم الثلاثاء، بمدينة قندهار في جنوب البلاد، وذلك بعد مطالبة السكان بإخلاء مجمع سكني لعائلات من الجيش وقوات الأمن، وفقاً لوكالة رويترز.

وتجمع المحتجون أمام منزل الحاكم في قندهار بعد مطالبة نحو 3 آلاف أسرة بمغادرة المجمع، وذلك وفق ما ذكره المسؤول الحكومي السابق الذي شاهد الحشد.

وأظهرت لقطات مصورة بثتها وسائل إعلام محلية حشوداً من الناس يسدون طريقاً في المدينة.

مظاهرة ضد «طالبان» بعد مطالبة السكان بإخلاء مجمع سكني لعائلات من الجيش وقوات الأمن في قندهار (رويترز)
مظاهرة ضد «طالبان» بعد مطالبة السكان بإخلاء مجمع سكني لعائلات من الجيش وقوات الأمن في قندهار (رويترز)

ويقيم في المنطقة التي يشملها أمر الإخلاء أناس أغلبهم من أسر جنرالات متقاعدين وأعضاء آخرين في قوات الأمن.

وذكر المسؤول؛ الذي تحدث مع بعض المعنيين بالقرار، أنه جرى إمهال الأسر، التي يقيم بعضها في المنطقة منذ نحو 30 عاماً، 3 أيام للمغادرة.

ضربوها بسياط..فيديو صادم لعناصر طالبان ينقضون على امرأة سوشيال ميديا ضربوها بسياط..فيديو صادم لعناصر طالبان ينقضون على امرأة

ولم يرد متحدث باسم حركة طالبان على طلب للتعقيب بشأن أوامر الإخلاء.

وانتهت احتجاجات متفرقة ضد الحركة، التي وصلت إلى السلطة بعد سيطرتها على العاصمة كابل قبل نحو شهر، باشتباكات دموية في بعض الأحيان. غير أنه لم ترد تقارير مؤكدة عن أعمال عنف اليوم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فضيحة في لبنان.. شاهد عراكاً وتكسيراً بوزارة الخارجية فضيحة في لبنان.. شاهد عراكاً وتكسيراً بوزارة الخارجية
والد طفل سحقته آلية عسكرية بتركيا: ليتني رأيته قبل مقتله والد طفل سحقته آلية عسكرية بتركيا: ليتني رأيته قبل مقتله
الأكثر قراءة
هجوم حاد على إطلالة روجينا.. هجوم حاد على إطلالة روجينا.. "رقص جريء وفستان قصير"
تغيير مرتقب حول مخالفات المرور بالسعودية.. وهذه التفاصيل تغيير مرتقب حول مخالفات المرور بالسعودية.. وهذه التفاصيل
فيديو صادم من مصر.. اعتداء بالأسلحة البيضاء وسط الشارع! فيديو صادم من مصر.. اعتداء بالأسلحة البيضاء وسط الشارع!
مصر.. هذا الحد الأدنى للأجور يبدأ تطبيقه بعد 3 أشهر مصر.. هذا الحد الأدنى للأجور يبدأ تطبيقه بعد 3 أشهر
الحكاية كاملة.. ضربوا والدتهم وخططوا لتسميمها في مصر الحكاية كاملة.. ضربوا والدتهم وخططوا لتسميمها في مصر
تعليمات جديدة بشأن إجراءات دخول المقيمين والزائرين السعودية تعليمات جديدة بشأن إجراءات دخول المقيمين والزائرين السعودية
قبل أن تذهب
كيف أنقذت زيارة غروسي إلى إيران مفاوضات فيينا من الفشل؟
كيف أنقذت زيارة غروسي إلى إيران مفاوضات فيينا من الفشل؟
اكتشف المزيد