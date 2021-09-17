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أرمينيا ترفع دعوى ضد أذربيجان أمام محكمة العدل الدولية

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جنود أذربيجانيون أثناء القتال مع أرمينيا

أرمينيا ترفع دعوى ضد أذربيجان أمام محكمة العدل الدولية

دبي - العربية.نت

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رفعت أرمينيا دعوى ضد غريمتها أذربيجان أمام محكمة العدل الدولية الخميس تتهمها فيها بارتكاب انتهاكات على أسس عرقية، بما في ذلك خلال حرب العام الماضي حول منطقة كاراباخ المتنازع عليها، وفق ما أفادت المحكمة.

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وجاء في بيان للمحكمة التي تتخذ مقرا لها في لاهاي أن أرمينيا قالت إن "أذربيجان تمارس تمييزا عرقيا ضد الأرمن منذ عقود" وأنه "نتيجة لسياسة الدولة القائمة على الكراهية ضد الأرمن، تعرض الأخيرون لتمييز معمم ومجازر وتعذيب وانتهاكات أخرى".

كما دعت يريفان محكمة العدل الدولية الى اتخاذ اجراءات طارئة بهدف "حماية حقوق أرمينيا وحفظها"، بحسب البيان.

تمييز عنصري

واستندت القضية الى مزاعم بأن اذربيجان خرقت "الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري" التي تبنتها الأمم المتحدة العام 1965، وأن أذربيجان وعلى مدى عقود "عرّضت الأرمن للتمييز العنصري".

كذلك أضافت أن الانتهاكات المزعومة "عادت إلى الواجهة في أيلول/سبتمبر 2020، بعد العدوان الأذربيجاني".

وأدى النزاع العسكري الذي استمر 6 أسابيع بين أرمينيا واذربيجان الخريف الماضي للسيطرة على منطقة ناغورني كاراباخ إلى مقتل أكثر من 6,500 شخص، قبل أن ينتهي في تشرين الثاني/نوفمبر بوقف لإطلاق النار بوساطة روسية تنازلت بموجبه أرمينيا عن أراض كانت تسيطر عليها لعقود.

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