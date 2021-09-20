فيديو.. مقتل 8 وإصابة 6 في حادثة إطلاق نار بجامعة روسية

قتل طالب ثمانية أشخاص بإطلاق النار عليهم في حرم جامعة في مدينة بيرم الروسية الاثنين، قبل أن تعتقله السلطات، وفق ما أعلن محققون.

وذكرت لجنة التحقيقات الروسية أن عددا من الأشخاص أصيب بجروح في الاعتداء فيما أصيب المهاجم بجروح أيضا أثناء اعتقاله. وسبق أن أشارت حصيلة اللجنة إلى سقوط خمسة قتلى

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وكانت محطة "آر.بي.سي" التلفزيونية قد ذكرت نقلا عن مصدر مقرب من وزارة الداخلية الروسية أن 3 أشخاص قتلوا على الأقل في إطلاق نار في جامعة بمدينة بيرم، اليوم الاثنين.

لجنة التحقيقات الروسية تعلن عن سقوط 8 قتلى في اطلاق النار في جامعة #بيرم الحكومية.#روسيا pic.twitter.com/rbHPnCAsyz — وكالة سبوتنيك للأنباء (@Sputnik_AR_News) September 20, 2021





وذكر المكتب الصحافي للجامعة لرويترز في وقت سابق أن أربعة أشخاص أصيبوا.

وأظهرت مقاطع فيديو بثت عبر مواقع التواصل الاجتماعي في روسيا شخصاً يحمل سلاحاً نارياً، يقوم بإطلاق النار الأمر الذي أوقع جرحى داخل جامعة في منطقة بيرم بسيبيريا في روسيا.

وأظهرت لقطات فيديو أشخاصاً يقفزون من نوافذ الطابق الأول فراراً من البناية.

وبحسب ما نقل المركز الصحافي للجامعة، فإن الطلاب والمعلمين أغلقوا الأبواب على أنفسهم داخل القاعات الدراسية.

وأفادت الخدمة الصحافية للجامعة في بيان أن 4 أشخاص أصيبوا بعد إطلاق مجهول النار من سلاح في حرم الجامعة.

وجاء في البيان: "عند حوالي الساعة 11 صباحا، دخل شخص مجهول حرم الجامعة بسلاح، وبدأ بإطلاق النار ما تسبب بوقوع 4 إصابات. جميع أجهزة المدينة والجامعة في حال استنفار، يرجى توخي الحذر".

وأضافت الخدمة أنه تم إنهاء جميع الفصول الدراسية في الجامعة.

من جهتها قالت قناة روسيا اليوم الرسمية إن 4 جرحى على الأقل أصيبوا جراء اطلاق نار، وقع داخل جامعة في منطقة بيرم.

من جهتها أعلنت جامعة بيرم الروسية الواقعة في منطقة الأورال أن شخصا فتح النار داخل الجامعة اليوم الاثنين، ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص.