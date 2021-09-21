.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بين أستراليا وأميركا.. الاتحاد الأوروبي يؤكد "ندعم فرنسا"

  • الخط
غواصات فرنسية (أرشيفية- فرانس برس)
غواصات فرنسية (أرشيفية- فرانس برس)
أزمة الغواصات تشتعل

بين أستراليا وأميركا.. الاتحاد الأوروبي يؤكد "ندعم فرنسا"

بوريل: الخلاف الذي نشب إثر الإعلان عن تحالف أمني في المحيطين الهندي والهادئ ليس مسألة ثنائية بل قضية تمسنا

دبي- العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

فيما لا تزال تداعيات أزمة الغواصات تتفاعل بين الولايات المتحدة وأستراليا من جهة، وفرنسا الغاضبة من جهة أخرى، أكد الاتحاد الأوروبي بما لا يدع مجالا للشك وقوفها مع الجانب الفرنسي.

وشدد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن دول الاتحاد الـ 27 أعربت عن "تضامنها" مع باريس في أزمة الغواصات الأسترالية الناشبة بينها وبين الولايات المتحدة.

أزمة الغواصات تشتعل.. وتطلق سباق تسلح في المحيط الهادئ أميركا أزمة الغواصات تشتعل.. وتطلق سباق تسلح في المحيط الهادئ

وقال بوريل في تصريحات مساء أمس الاثنين، بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس، إن وزراء خارجية دول التكتّل الذين عقدوا اجتماعاً في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة "أعربوا بوضوح عن تضامنهم مع فرنسا"، مشدّداً على أنهم أعربوا عن "تضامن واضح".

"قضية تمسنا"

كما أضاف أنّ وزراء الخارجية الـ27 اعتبروا أن الخلاف الذي نشب بين باريس وواشنطن إثر إعلان الولايات المتّحدة تشكيل تحالف أمني في المحيطين الهندي والهادئ يضم إليها كلاً من بريطانيا وأستراليا، ليس "مسألة ثنائية" بل قضيّة "أثّرت" على الاتّحاد الأوروبي بأسره.

إلى ذلك، أعرب بوريل عن أسفه لأن هذا التحالف "لا يسير باتجاه مزيد من التعاون في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".

جوزيف بوريل (أرشيفية- فرانس برس)
جوزيف بوريل (أرشيفية- فرانس برس)

يذكر أنه منذ الأربعاء الماضي (15 سبتمبر) والتوتر على أشده بين الدول الثلاث (فرنسا أميركا وأستراليا) بعد إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن تشكيل تحالف استراتيجي جديد ضم كلاً من الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا، في مبادرة كانت من أولى ثمارها نسف صفقة ضخمة أبرمتها كانبيرا مع باريس لشراء غواصات فرنسية الصنع.

وقد وصفت العاصمة الفرنسية إلغاء تلك الصفقة بالطعنة في الظهر والخيانة، واستدعت سفيرها في كل من كانبيرا وواشنطن.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
صورة طبيب تشعل زوبعة.. ولادة ولا أغرب لطفل في لبنان صورة طبيب تشعل زوبعة.. ولادة ولا أغرب لطفل في لبنان
للمتعافين من كورونا.. لا تقربوا هذه الأطعمة للمتعافين من كورونا.. لا تقربوا هذه الأطعمة
الأكثر قراءة
تحذير لمستخدمي أندرويد.. احذفوا هذا البرنامج فوراً تحذير لمستخدمي أندرويد.. احذفوا هذا البرنامج فوراً
مفاجأة من العيار الثقيل.. ماذا قال طبيب واقعة مفاجأة من العيار الثقيل.. ماذا قال طبيب واقعة "السجود للكلب" للنيابة؟
بسرعة 80 ألف كم/س.. كويكب ضخم يصطدم بمدار الأرض اليوم بسرعة 80 ألف كم/س.. كويكب ضخم يصطدم بمدار الأرض اليوم
طالب عربي من بين المصابين بالهجوم المسلح في جامعة روسية طالب عربي من بين المصابين بالهجوم المسلح في جامعة روسية
للمتعافين من كورونا.. لا تقربوا هذه الأطعمة للمتعافين من كورونا.. لا تقربوا هذه الأطعمة
بوكيتينو يدافع عن قراره بإخراج ميسي من مباراة ليون بوكيتينو يدافع عن قراره بإخراج ميسي من مباراة ليون
قبل أن تذهب
تفجيرات جلال أباد تجدد المخاوف من عودة "داعش" داخل وخارج أفغانستان
تفجيرات جلال أباد تجدد المخاوف من عودة "داعش" داخل وخارج أفغانستان
اكتشف المزيد